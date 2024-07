Kontuzja lidera kadry Polski siatkarzy! Ależ pech na otwarcie igrzysk

Przyjmujący reprezentacji Polski po jednej z akcji pod siatką źle wylądował. Staw skokowy na tyle się wykręcił, że zawodnik musiał zejść z boiska. Reprezentant jest pod opieką sztabu medycznego. Trudno w tej chwili ustalić, co dokładnie jest ze zdrowiem Fornala. Według pierwszych doniesień zostaną przeprowadzone badania, w niedzielę (tj. 27 lipca), które dadzą więcej informacji.

Kontuzja Tomasza Fornala. Jak poważny jest to uraz?

Z pewnością pocieszające jest to, że siatkarz grający na co dzień w barwach Jastrzębskiego Węgla, po interwencji medycznej, pod koniec spotkania już stał o własnych siłach. Jeśli doszłoby do skręcenia stawu skokowego, Fornal raczej nie mógłby normalnie stanąć, a dodatkowo po meczu podejść pod siatkę i podziękować rywalom za mecz.

Na boisku Fornala zastąpił Aleksander Śliwka. Polacy wygrali z Egiptem w trzech setach. Forma polskiej drużyny nadal nie wydaje się być tą najwyższą, ale turniej jest długi, więc należy cierpliwie oczekiwać kolejnych okazji do sprawdzenia się na boisku. Tym bardziej że przed Polską dwa hitowe pojedynki w grupie B.

W niedzielę mecz reprezentacji Polski siatkarek na igrzyskach

Kolejnym siatkarskim, mocnym akcentem, ze strony reprezentacji Polski na IO 2024, będzie występ drużyny trenera Stefano Lavariniego. Polki w wydaniu halowym na turnieju olimpijskim pojawią się po raz pierwszy od 2008 roku.

Biało-Czerwone rozpoczną grupowe granie od ważnego meczu. Rywalkami Polek będą Japonki. Początek spotkania w niedzielę (tj. 28 lipca) o godzinie 13:00.

Siatkarze do gry wracają za to w najbliższą środę. Dokładnie 31 lipca, o nietypowej meczowo porze, bo już 9:00 rano, Polacy w hitowym starciu zagrają z Brazylijczykami. Warto przypomnieć, że Brazylia na inaugurację IO 2024 przegrali 1:3 z Włochami. Druga porażka może im mocno utrudnić sytuację w kontekście walki o awans do fazy pucharowej turnieju.

