Agnieszka Korneluk zachwyciła w Paryżu! Koncertowe otwarcie igrzysk Polki

Niedzielny mecz Polska – Japonia był pierwszym po 16 latach przerwy występem polskich siatkarek w turnieju olimpijskim. Zespół trenera Stefano Lavariniego jest złożony z samych debiutantek, co oczywiste ze względu na długą przerwę bez IO z udziałem Polek, ale tej debiutanckiej tremy nie było widać.

Paryż 2024: Agnieszka Korneluk ze świetnym występem na igrzyskach

Polki i Japonki twardo walczyły o wygranie meczu na inaugurację IO 2024. Gorszą skuteczność niż zazwyczaj miała liderka reprezentacji Polski Magdalena Stysiak. Przeciwniczki świetnie ustawiały się w obronie, dobrze wiedząc, jakie kierunki i strefy ataku najczęściej wybiera świetna rywalka.

Kiedy jednak Stysiak nie radziła sobie w ofensywie, dokładała w innych elementach, np. w bloku. Tutaj najczęściej „polska ściana” składała się z rąk atakującej oraz środkowej Agnieszki Korneluk. To zresztą specjalność zakładu doświadczonej zawodniczki, która wielokrotnie potrafiła doprowadzać rywalki do rozpaczy, „murując” środek siatki.

Korneluk, która od nowego sezonu będzie grać w DevelopResie Rzeszów, zakończyła mecz z dorobkiem 17 punktów. Według oficjalnej strony zliczającej punkty (Volleyball World) tych oczek było nawet 20, ale my opieramy się o liczby przekazane przez statystyka polskiej reprezentacji. Korneluk zaliczyła świetny występ, w ataku na 18 prób kończąc 12, co dało skuteczność na poziomie 67 procent. Do tego blondwłosa środkowa reprezentacji dołożyła pięć punktowych bloków.

W nawiązaniu do Stysiak, oddajmy, że choć skuteczność w ataku przeciwko Japonii na koniec dała kiepskie 37 procent, to atakująca i tak… była najlepiej punktującą po stronie Biało-Czerwonych. Stysiak zdobyła 20 punktów (z czego cztery blokiem).

Kiedy kolejne mecze reprezentacji Polski siatkarek na IO?

Drużyna trenera Lavarinego kolejny mecz grupowy na igrzyskach zagra w środę 31 lipca.

Polki zmierzą się z Kenią, najsłabszym zespołem – przynajmniej teoretycznie – na turnieju olimpijskim. Początek spotkania o godzinie 21:00. Do rozegrania w grupie pozostanie Polkom jeszcze jeden mecz, 4 sierpnia (niedziela) z Brazylijkami, od g. 21:00.

