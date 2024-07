Polska olimpijka zaskoczona tym, co spotkało ją w Luwrze. „No wariaty”

Dominika Sztandera nie może zaliczyć do udanych pierwszego startu w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W wyścigu eliminacyjnym na 100 m stylem klasycznym Polka na półmetku była czwarta, ale ostatecznie uzyskała czas 1.07,22 i tym samym zajęła ostatnie miejsce. Tym samym zaprzepaściła swoje szanse na awans do półfinału.

„Dałam całe swoje serce i energię w ten start. Swój debiut uważam za udany, chociaż wiadomo, że chciałoby się więcej” – napisała pływaczka w mediach społecznościowych po zakończeniu sportowych zmagań. Reprezentantka Polski dodała, że „przed nią jeszcze rywalizacja w sztafetach a start indywidualny potraktuje jako lekcję, dzięki której będzie jeszcze lepszą wersją samej siebie”.

Dominika Sztandera powiedziała „tak”. Partner oświadczył się w Luwrze

Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu Dominikę Sztanderę wspiera jej chłopak Czarek oraz członkowie najbliższej rodziny. Po zawodach na basenie para postanowiła skorzystać z wizyty we francuskiej stolicy i zobaczyć kilka najważniejszych zabytków.

Odwiedzili m.in. jedno z najważniejszych muzeów na świecie, czyli Luwr. Gdy Dominika Sztandera i jej partner znaleźli się w pobliżu słynnego obrazu Leonarda da Vinci „Mona Lisa”, okazało się, że podziwianie dzieł sztuki nie będzie najważniejszym elementem wizyty.

Mężczyzna przygotował bowiem sporą niespodziankę dla swojej partnerki. Mimo tłumu innych zwiedzających, Cezary Pietrzyk nagle uklęknął na kolano i wyjął z kieszeni pierścionek zaręczynowy. „Oświadczyny zostały przyjęte. Powiedziałam tak” – podkreśliła uradowana zawodniczka.

Na swoim profilu w mediach społecznościowych udostępniła nagrania z oświadczyn. No wariaty. Patrzcie, co on wyprawia – napisał pod zdjęciem swojego już narzeczonego.

