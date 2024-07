Kibice stają w obronie Przemysława Babiarza. Mocny transparent w Chorzowie

Ceremonia otwarcia XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu wywołała mnóstwo emocji. Jednym z bohaterów tego wydarzenia był komentator TVP Przemysław Babiarz. Kilka wypowiedzianych przez niego zdań wywołało poruszenie w sieci. Chodzi o interpretację utworu Johna Lennona pt. Imagine.

Babiarz zawieszony. W internecie zawrzało

– Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – podkreślił komentator na antenie TVP.

Telewizja potępiła zachowanie wieloletniego sprawozdawcy sportowego i postanowiła go zawiesić. To spotkało się ze sporym odzewem kibiców, którzy bronią Babiarza. Zresztą robią to nawet jego koledzy z pracy. Popularna stała się akcja na platformie X z hasztagiem „Murem Za Babiarzem”. Włączył się do niej m.in. dziennikarz TVP Filip Czyszanowski. Swoje zdanie na temat całej sprawy wyrazili również fani piłki nożnej na meczach. Na Stadionie Śląskim podczas starcia Ruchu Chorzów ze Zniczem Pruszków wywieszono mocno transparent.

Kibice Ruchu i Legii mówią jednym głosem

Fani drużyny ze Śląska stanęli w obronie dziennikarza specjalizującego się w komentowaniu lekkoatletyki i pływania. „Przemek Babiarz, nie przepraszaj. Stop czerwonej zarazie” – napisali.

Podobnie postąpili sympatycy Legii Warszawa. Podczas wyjazdowego meczu PKO Ekstraklasy w Kielcach warszawianie wywiesili transparent, na którym napisali: „Panie Przemysławie. Jesteśmy z panem! Precz z komuną”.

Nie można wykluczyć, że przy takim naporze społeczeństwa TVP... odwiesi Babiarza. Pomijając już całą sytuację trzeba przyznać, że trudno znaleźć lepszego specjalistę od komentowania lekkoatletyki w Polsce. Ten argument często pojawia się w komentarzach kibiców.

Czytaj też:

Emocjonalne zachowanie taty polskiej medalistki olimpijskiej. „Nawet nie wiedziałem”Czytaj też:

Klaudia Zwolińska z historycznym medalem! Oto wicemistrzyni olimpijska z Polski