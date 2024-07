Klaudia Zwolińska może odetchnąć z ulgą. To da jej komfort po medalu olimpijskim

Od kilku dni kibice na całym świecie żyją igrzyskami olimpijskimi. Polacy z niecierpliwością czekali na pierwszy medal. Ten nadszedł w niedzielne popołudnie. Klaudia Zwolińska, czołowa kajakarka świata pokazała wielką moc, zajmując drugie miejsce w finale slalomu K1.

Klaudia Zwolińska otrzyma nagrodę i emeryturę za medal olimpijski

Za sprawą świetnego finałowego przejazdu złoto wywalczyła Australijka Julia Fox. Zwolińskiej zabrakło niewiele do pierwszego miejsca, co tylko pokazywało jak dobre zawody rozegrała 25-latka z Nowego Sącza. Dzięki wicemistrzostwu olimpijskiemu kajakarka będzie mogła liczyć na mały komfort finansowy, o którym rok temu głośno wspominała.

– Nie chciałabym, żeby ktoś odebrał to jako narzekanie, bo mam najlepszą pracę na świecie. Chodzi o to, co będzie po karierze. Skończę pod mostem? – pytała się Zwolińska w rozmowie z Polsatem Sport, co wywołało duże zainteresowanie w mediach. Głośną wypowiedzią Polka chciała zwrócić uwagę na sporty, które na co dzień nie znajdują się na pierwszych stronach gazet. Za sprawą ostatniego sukcesu z pewnością te słowa stały się jeszcze głośniejsze.

Srebrny medal olimpijski da Zwolińskiej także pewność na przyszłość. Polski Komitet Olimpijski wypłaci jej 200 tysięcy złotych z tytułu drugiego miejsca. Do nagrody dochodzą też bonusy w postaci diamentu, obrazy oraz voucheru na wakacje. Oprócz tego po zakończeniu kariery (od 40. roku życia) kajakarka będzie mogła liczyć na emeryturę olimpijską. Obecnie wynosi ona 4203,04 zł brutto. Nie pobiera się od niej składek ani opłat podatkowych, więc jest ona zarazem kwotą netto.

Klaudia Zwolińska pierwszą polską medalistką na igrzyskach w Paryżu

Urodzona w 1998 roku Klaudia Zwolińska to druga w historii polskiego sportu przedstawicielka kajakarstwa górskiego z medalem. Świeża wicemistrzyni olimpijska jest jednak pierwszą kobietą znad Wisły, która tego dokonała.

