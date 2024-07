Prezes IPN w koszulce z wizerunkiem Przemysława Babiarza. „Ocenzurowano”

Podczas części artystycznej ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu zaprezentowano m.in. utwór „Imagine” Johna Lennona. – Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – powiedział komentujący wydarzenie na antenie TVP Przemysław Babiarz.

Telewizja publiczna poinformowała, że po tych słowach dziennikarz „został zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich”. „Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie” – wyjaśniono.

Przemysław Babiarz wywołał burzę na otwarciu igrzysk. Prezes IPN stanął w obronie dziennikarza TVP

„Przemysław Babiarz – człowiek, który od lat uczy nas wzajemnego szacunku i miłości do szlachetnej sportowej rywalizacji – powiedział prawdę (!) o strasznej idei, jaką jest komunizm. Prawda o komunizmie wciąż boli, mimo... ponad 100 lat krwawych żniw; dziesiątek milionów niewinnych ofiar; milionów zapisanych stron książek Instytutu Pamięci Narodowej o zbrodniach komunistów; widocznego zagrożenia neokomunizmem, który niszczy świat wartości i wolności. Mamy obowiązek reagować, wszyscy. Precz z komuną!” – napisał na platformie X (dawny Twitter) prezes IPN-u.

Karol Nawrocki do swojej opinii zamieścił zdjęcie, na którym widać go w koszulce z wizerunkiem dziennikarza TVP. Na ustach Babiarza umieszczono napis „ocenzurowano”. Na przodzie koszulki widnieją również koła będące symbolem olimpijskim. Z kolei z tyłu koszulki zamieszczono zbliżenie na usta dziennikarza, które są zasłonięte napisem „ocenzurowano” oraz słowa, przez które Babiarz został zawieszony. „Te koszulki muszą trafić do sprzedaży” – ocenił Konrad Wernicki z Tygodnika Solidarność.

Czytaj też:

Przemysława Babiarza wspierają nawet... restauratorzy. Zaskakująca oferta dla dziennikarzaCzytaj też:

Kibice stają w obronie Przemysława Babiarza. Mocny transparent w Chorzowie