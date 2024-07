Zwrot ws. Przemysława Babiarza? Dyrektor TVP wezwany na dywanik

Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił zająć stanowisko w sprawie zawieszenia Przemysława Babiarza. W związku z tym, Marcin Wiącek zwrócił się do dyrektora generalnego TVP Tomasza Syguta z prośbą o wyjaśnienia i wskazania argumentów, które zadecydowały o zawieszeniu prezentera.

Przemysław Babiarz zawieszony. RPO chce wyjaśnień od szefa TVP

W kontekście decyzji kierownictwa telewizji publicznej RPO zwrócił uwagę na „wolność wypowiedzi dziennikarskiej, która podlega szczególnej ochronie na podstawie polskiej konstytucji oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”.

„Ingerencja w wolność wypowiedzi dziennikarskiej – przez zastosowanie reżimu odpowiedzialności pracowniczej – jest zatem możliwa, gdy doszło do oczywistego przekroczenia jej granic, m.in. przez wypowiedzi naruszające porządek publiczny, dobre imię innych osób, zawierające mowę nienawiści lub nawoływanie do przemocy” – stwierdził Marcin Wiącek.

W opinii RPO „ewentualne zastosowanie sankcji wobec dziennikarza powinno być proporcjonalne, a środek w postaci zawieszenia w obowiązkach służbowych jest jednym z najbardziej dolegliwych”. „Działania nadmiarowe, wykraczające poza ramy proporcjonalności, rodzą również ryzyko wywołania efektu mrożącego w stosunku do innych dziennikarzy pracujących w mediach publicznych” – dodał Rzecznik w swoim oświadczeniu.

Przemysław Babiarz zawieszony

Nie cichnie burza w sprawie zawieszenia Przemysława Babiarza przez władze TVP. Wszystko przez komentarz prezentera, który padł na wizji podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich. – Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – powiedział prezenter odnosząc się do słów piosenki „Imagine”.

Decyzja władz TVP wywołała ogromne emocje. W mediach społecznościowych powstał nawet specjalny hashtag #MuremZaBabiarzem. W obronie prezentera stanęli m.in. Mateusz Morawiecki, Beata Szydło i Zbigniew Ziobro.

Szef TVP Sport o sprawie Przemysława Babiarza

Oświadczenie w sprawie zawieszenia Przemysława Babiarza wystosował szef TVP Sport. Dyrektor TVP Sport podkreślił, że „bardzo ceni i szanuje Przemysława Babiarza jako wybitnego dziennikarza, co nie zmienia faktu, że komentarzem sprzeniewierzył się misji, którą powierzono dziennikarzom sportowym telewizji publicznej”. „Komentator sportowy powinien pozostawić widzowi przestrzeń do własnej interpretacji, a nie narzucać swoją narrację” – zaznaczył.

