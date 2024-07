Historyczny medal polskich szpadzistek. Sprawdź klasyfikację medalową po sukcesie brązowej drużyny

Polscy kibice mają kolejny wielki powód do zadowolenia. Po sukcesie Klaudii Zwolińskiej, która zdobyła wicemistrzostwo olimpijskie w kajakarstwie górskim, przyszedł drugi medal. Polska drużyna szpadzistek w składzie Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Jarecka, Martyna Swatowska-Wenglarczyk i rezerwowa Alicja Klasik zdobyły brązowy medal pokonując po emocjonalnym boju kadrę Chin.

Polskie szpadzistki z historycznym medalem w historii kraju

Medal Polek jest wyjątkowy z wielu powodów. Po pierwsze, to pierwszy krążek wywalczony przez Biało-Czerwone w drużynowej rywalizacji w szpadzie. Po drugie, był to krążek numer 300 wywalczony przez reprezentację Polski w całej historii olimpijskich startów. Sukces przedstawicielek szermierki przekłada się także na wynik Polskiego Komitetu Olimpijskiego podczas igrzysk w Paryżu.

Za sprawą kolejnego medalu Polska zajmuje 24. miejsce w klasyfikacji medalowej. Tę samą pozycję zajmują także kadry Kosowa, Meksyku i Turcji. To jeszcze nie koniec walki o kolejne krążki, gdyż wiele faworytów do medalu nie miało okazji powalczyć o medale. Turnieje olimpijskie rozgrywają tenisistki z Igą Świątek na czele czy siatkarze. Do tego dochodzą lekkoatleci, którzy lada dzień rozpoczną rywalizację czy Aleksandra Mirosław walcząca we wspinaczce sportowej.

Na czele wciąż plasują się Japończycy, wyprzedzający Chińczyków i Australijczyków. Pomimo największej liczby medali Stany Zjednoczone nadal tracą pozycje do podium.

Klasyfikacja medalowa igrzysk po zdobyciu medalu przez polskie szpadzistki (ranek 31 lipca)

1. Japonia – 13 medali (7 złotych – 2 srebrne – 4 brązowe)

2. Chiny -14 (6-6-2)

3. Australia -11 (6-4-1)

4. Francja – 18 (5-9-4)

5. Korea Południowa -11 (5-3-3)

6. Stany Zjednoczone – 26 (4-11-11)

24. Kosowo – 2 (0-1-1)

24. Meksyk – 2 (0-1-1)

24. Polska – 2 (0-1-1)

24. Turcja – 2 (0-1-1)

