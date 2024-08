Miłe złego początki. Spore rozczarowanie dla Polski na igrzyskach w Paryżu

Piotr Kuczera występował w kategorii 100 kg. Polak Pokonał przez ippon Chilijczyka Thomasa Briceno. Niestety, kolejnym wyzwaniem był Azer Zelim Kocojew. Turniejowej „jedynki” nie udało się już jednak pokonać. Kuczera przegrał również przez ippon.

W przypadku Polki, Beata Pacut-Kłoczko (kat. 78 kg) przegrała z Holenderką Guusje Steenhuis przez przetrzymanie wazari, po dogrywce.

Paryż 2024: Piotr Kuczera i Beata Pacut-Kłoczko wyeliminowani

Polak ze względu na to, że Azer zaatakował na samym początku rywalizacji, nie był w stanie przeciągnąć starcia na tyle, żeby móc myśleć o przedłużeniu swoich nadziei do repasaży. Trzeba jednak oddać, że Kuczera walczył z tegorocznym mistrzem świata. Zawodnikowi z Rybnika na pewno nie można odmówić ambicji, ale Kocjoew był po prostu lepszym zawodnikiem.

Dużo dłużej trwała walka Pacut-Kłoczko z Steenhuis. Holenderka była faworytką, ale różnica nie była aż tak duża, żeby odbierać wszelkie szanse polskiej zawodniczce. Niestety, można było odnieść wrażenie, że w dogrywce (w regulaminowym czasie 0:0) Polce zabrakło nieco sił. Musiała się bowiem mierzyć z mającą lepsze warunki fizyczne Steenhuis.

Widać to było zwłaszcza przy akcji kończącej pojedynek. Przetrzymanie, wazari w przypadku dogrywki wystarczyło do sukcesu. Polka niestety nie zdołała przejść tej przeszkody, żeby szukać swoich szans np. we wspomnianych repasażach.

Reprezentacja Polski z trzema medalami w dorobku

Na koniec 31 lipca biało-czerwoni na IO 2024 „dorobili się” trzech medali. Jako pierwsza, wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła Klaudia Zwolińska, kajakarka górska. Brązowy krążek dołożyły następnie polskie szpadzistki, wyszarpując sukces w drużynie, wygrywając po kapitalnej walce mecz o 3. miejsce z Chinkami.

We wspomnianą środę na sukcesy pań odpowiedzieli panowie. Brązowy medal zdobyli wioślarze, polska czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup.

Warto przypomnieć, że na ostatnich letnich igrzyskach (Tokio 2021) Polska sięgnęła łącznie po 14 medali olimpijskich. Złożyły się na ten dorobek: cztery złote, pięć srebrnych oraz pięć brązowych.

