Kiepski dzień dla Polski na igrzyskach. Spadek w klasyfikacji medalowej

W sobotę liczyliśmy przede wszystkim na walkę o podium naszych żeglarzy w klasie iQFoil. Zarówno Maja Dziarnowska, jak i Paweł Tarnowski mieli szansę na to, by włączyć się do rywalizacji, chociaż o brąz. W tej sytuacji wydawało się, że większe szanse ma Tarnowski, który po dwunastu wyścigach zajmował 4. miejsce w klasyfikacji generalnej wśród mężczyzn. Niestety w ćwierćfinale zajął ostatnią 6. lokatę. To sprawiło, że musiał pożegnać się z marzeniami o medalu.

Polska z czterema medalami na igrzyskach

Polska pozostaje z czterema medalami na igrzyskach w Paryżu. Mamy na koncie jedno srebro i trzy brązowe krążki, co przekłada się na 44. miejsce w klasyfikacji medalowej. Pozycja jest dość odległa z powodu braku medalu z najcenniejszego kruszcu. Na razie na olimpijskim podium spośród biało-czerwonych stawali: Klaudia Zwolińska (srebro – kajakarstwo górskie, slalom K-1), wioślarska czwórka podwójna (brąz – Mirosław Ziętarski, Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Fabian Barański), szpadzistki w rywalizacji drużynowej (brąz – Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Jarecka, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Alicja Klasik) oraz Iga Świątek (brąz – tenis).

Na szczęście w niedzielę będzie duża szansa na poprawienie tego dorobku. Na 50 metrów stylem dowolnym kobiet w pływaniu jedną z faworytek do medalu jest Katarzyna Wasick. Do walki o podium ruszą także nasi wybitni młociarze, czyli Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek.

Na czele zestawienia medalowego wciąż znajduje się reprezentacja Chin z 37 medalami na koncie. Sportowcy z tego państwa wywalczyli aż 16 złotych krążków. Podium uzupełniają USA (bilans 14–24–23) oraz Francja (12–14–15).

Klasyfikacja medalowa igrzysk olimpijskich (po zmaganiach sportowców 3 sierpnia)

1. Chiny – 37 medali (16 złotych – 12 srebrnych – 9 brązowych)

2. Stany Zjednoczone – 61 (14-24-23)

3. Francja – 41 (12-14-15)

4. Australia – 27 (12-8-7)

5. Wielka Brytania – 33 (10-10-13)

6. Korea Południowa – 21 (9-7-5)

7. Japonia – 22 (8-5-9)

8. Włochy – 19 (6-8-5)

9. Holandia – 14 (6-4-4)

10. Kanada – 15 (4-4-7)

44. Polska – 4 (0-1-3)

