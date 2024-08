Anita Włodarczyk jak Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki. Polka może odetchnąć

Zanim Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki rozpoczną rywalizację w finale rzutu młotem mężczyzn, na Stade de France pojawiły się kobiety, które powalczyły w eliminacjach. Do Paryża przyjechały reprezentować nasz kraj Malwina Kopron, brązowa medalistka z Tokio oraz Anita Włodarczyk, czyli trzykrotna złota medalistka IO. Do finału awansuje 12 najlepszych wyników z grup A i B. Organizatorzy ustalili minimum kwalifikacyjne na odległości 73 metrów.

Problemy przerosły Malwinę Kopron

W kwalifikacyjnej grupie A oglądaliśmy Malwinę Kopron. Pierwsza próba naszej zawodniczki była nieudana i wyniosła zaledwie 65,35. Brązowa medalistka z Tokio miała w tym sezonie sporo problemów zdrowotnych, które odbiły się na odległościach. Niestety druga próba wylądowała trochę dalej, bo 65,65, ale to wciąż niewiele lepiej. W trzeciej próbie Polka znów się poprawiła (67,68), ale to wciąż było za mało. Ta odległość w dawała jej 10. miejsce w grupie i przekreślała szansę na awans do finału.

– To było zdecydowanie za mało. Nie rzucam najlepiej, ale przez to jestem poblokowana i nie jestem w stanie się poprawić. Coś, co kiedyś było dla mnie bardzo proste, jest trudne. Jest mi przykro z tego powodu. Odpocznę, zrobię to, czego nie zrobiłam po Tokio – powiedziała na antenie Eurosportu.

twitter

Anita Włodarczyk awansowała do finału!

W grupie B wystąpiła Anita Włodarczyk. Trzykrotna mistrzyni olimpijska nie przyjeżdżała tu jako faworytka. Jej najlepszy wynik w tym sezonie wynosił 72,92, czyli mniej niż minimum kwalifikacyjne.

Już w pierwszej próbie nasza mistrzyni przebiła granicę 71 metrów. Zmierzono jej wynik 71,04, co pozwalało jej realnie myśleć o awansie do finału. Drugi rzut Anity Włodarczyk był nieco słabszy. Polka rzuciła 70.41 m. W trzeciej kolejce poprawiła swój dorobek o dwa centymetry (71,06), co w momencie zakończenia rywalizacji dało biało-czerwonej 10. wynik. Ostatecznie Polka awansowała do finału z... ostatniej 12. pozycji.

twitter

Ostatecznie Anita Włodarczyk znalazła się w finałowej dwunastce i zobaczymy ją w finale, który zaplanowano na wtorek 6 sierpnia.

Czytaj też:

Przemysław Babiarz wrócił na antenę i... Ogromna wpadka komentatoraCzytaj też:

Kiepski dzień dla Polski na igrzyskach. Spadek w klasyfikacji medalowej