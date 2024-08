Polska czeka na medal, a tu kolejny spadek. Sprawdź najnowszą klasyfikację igrzysk

Kibice reprezentacji Polski mocno czekają na kolejne medale. Już wiadomo, że obecnego dorobku czterech krążków – srebra Klaudii Zwolińskiej oraz brązów szpadzistek, wioślarzy i Igi Świątek – będzie trzeba doliczyć medal Julii Szeremety w boksie. Polka już samym awansem do półfinału turnieju bokserskiego zapewniła sobie krążek. Nie wiadomo jeszcze jakiego koloru. To może znaleźć przełożenie w klasyfikacji medalowej igrzysk.

Polacy walczą o medale igrzysk olimpijskich w Paryżu

Polacy liczą na kolejne krążki, najlepiej ze złota, gdyż to one w dużej mierze stanowią o pozycji w klasyfikacji medalowej. Przez fakt, że Biało-Czerwoni nie stanęli do tej pory w Paryżu na najwyższym stopniu podium, z dnia na dzień spadają w zestawieniu. Przed rozpoczęciem zmagań we wtorek 6 sierpnia Polska plasuje się na 51. pozycji. Kadrę wyprzedzają między innymi drużyny narodowe Grecji, Etiopii, Korei Północnej, Ugandy czy wspomnianych w poprzednich dniach Saint Lucii i Dominiki.

Na czele wciąż plasuje się reprezentacja Stanów Zjednoczonych z dorobkiem 21 złotych medali (79 łącznie). Tyle samo najcenniejszych krążków mają Chińczycy, lecz ich łączny dorobek jest znacznie słabszy (53 medale). Podium uzupełniają Francuzi z 48 medalami (13 złotych). W czołówce znajdziemy także Australię, Wielką Brytanię, Koreę Południową, Japonię czy Włochy. Czołową dziesiątkę zamykają Niemcy z 16 medalami (4 złote).

Klasyfikacja medalowa igrzysk przed zmaganiami we wtorek 6 sierpnia 2024

1.Stany Zjednoczone – 79 medali (21 złotych – 30 srebrnych – 28 brązowych)

2.Chiny – 53 (21-18-14)

3.Francja – 48 (13-16-19)

4.Australia – 33 (13-12-8)

5.Wielka Brytania – 42 (12-13-17)

6.Korea Południowa – 26 (11-8-7)

7.Japonia – 26 (10-5-11)

8.Włochy – 25 (9-10-6)

9.Holandia – 17 (7-5-5)

10.Niemcy – 16 (7-5-4)

50. Grecja – 6 (0-1-5)

51. Polska – 4 (0-1-3)

52. Kosowo – 2 (0-1-1)

52. Turcja – 2 (0-1-1)

