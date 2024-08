Najlepszy wynik w sezonie to za mało. Polka była bezsilna

Rozmawiając o polskich biegach na 400 metrów kobiet mówi się dziś głównie o Natalii Kaczmarek. Polka notuje świetne wyniki w tym roku na czele z pobiciem długoletniego rekordu Polski Ireny Szewińskiej. O ile w jej przypadku nikt nie miał wątpliwości co do dyspozycji, o tyle start Justyny Święty-Ersteic obarczony był dużym ryzykiem.

Święty-Ersetic nie awansowała do półfinału igrzysk mimo najlepszego wyniku w sezonie

Polska nie wywalczyła awansu do półfinału biegu w pierwszej rundzie, przez co czekały na nią zmagania w repesażach. W nich wszystko teoretycznie poszło dobrze, bowiem 31-latka uzyskała wynik 50,89 s. To najlepszy rezultat Justyny Święty-Ersetic w tym sezonie, co przełożyło się na drugie miejsce w biegu. W tym przypadku awans do półfinałów gwarantowało tylko zwycięstwo albo świetny czas. Rywalki w kolejnym biegu spisały się lepiej niż ona, przez co „zepchnęły” ją z grona półfinalistek.

Polskę w półfinałach biegu na 400 metrów będzie reprezentować wyłącznie Kaczmarek. Polka w pierwszej rundzie spokojnie sobie poradziła, biegnąc dystans w 49,98 s. Walka o wejście do finału odbędzie się w środę 7 sierpnia, a sama walka o medale dwa dni później. Tego samego dnia rozpoczną się eliminacje w biegu na 4x400 metrów kobiet. Polska wystawi swoją sztafetę, w skład której wejdzie Święty-Ersetic. Kaczmarek ma dołączyć do drużyny w przypadku awansu do finału rywalizacji.

Kariera Justyny Święty Ersetic

Justyna Święty-Ersetic to mistrzyni olimpijska w sztafecie mieszanej 4x400 metrów i wicemistrzyni w sztafecie 4x400 metrów kobiet z Tokio. Ponadto ma medale w drużynie z mistrzostw Europy i świata. W 2018 roku wygrała zmagania na ME w Berlinie w rywalizacji indywidualnej na tym dystansie. Urodzona w 1992 roku zawodniczka legitymuje się rekordem życiowym 50,41 s.

