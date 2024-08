Świetne wieści dla Natalii Kaczmarek prosto z Paryża! Polka jest wielką nadzieją na medal

Mowa o zestawieniu półfinałów na 400 metrów pań i tego, z kim konkretnie będzie rywalizować niezwykle zdolna polska lekkoatletka. Natalia Kaczmarek trafiła do grona (cała lista na oficjalniej stronie IO 2024), które nie jest tym najmocniejszym z możliwych. A to dobry znak w kontekście walki o miejsce w finale olimpijskim.

Paryż 2024: Kiedy Natalia Kaczmarek pobiegnie w półfinale na 400 m?

Kaczmarek pobiegnie w ostatnim, trzecim ze środowych (tj. 7 sierpnia) półfinałów. Początek biegu planowany jest na godzinę 21:01. Wśród najgroźniejszych rywalek Sada Williams z Barbadosu (numer 5 na listach światowych) oraz Brytyjka Amber Anning (16). Polka jest aktualnie numerem 2 na świecie.

Kaczmarek uniknęła w półfinałach m.in. Dominikanki Marileidy Paulino (1), Amerykanki Alexis Holmes (7), czy Jamajki Nickishy Pryce (9) – wszystkie trzy biegną w drugim półfinale. Za to w pierwszym w stawce są: Irlandka Rhasidat Adeleke (3), Holenderka Like Klaver (4) czy reprezentantka Bahrajnu Salwa Eid Naser (13). Do finału bezpośrednio awansują po dwie najlepsze lekkoatletki oraz dwie z najlepszymi czasami spośród wszystkich biegów półfinałowych.

twitter

Warto przypomnieć, że Kaczmarek ma na swoim koncie dwa medale olimpijskie z igrzysk w Tokio (2021). Wówczas Polka sięgnęła jednak po krążki z rywalizacji sztafetowej. Kaczmarek był mistrzynią olimpijską w mikście oraz wicemistrzynią w kobiecej drużynie – w obu przypadkach na dystansie 4x400 m. W Paryżu Polka postawiła mocno na rywalizację indywidualną, rezygnując m.in. ze złotej sztafety mieszanej.

Olimpijska reprezentacja Polski z czterema medalami w Paryżu

Dotychczas Polska ma na swoim koncie cztery medale olimpijskie z rywalizacji w stolicy Francji. Jako pierwsza, wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła Klaudia Zwolińska, kajakarka górska. Brązowy krążek dołożyły następnie polskie szpadzistki, wyszarpując sukces w drużynie, wygrywając po kapitalnej walce mecz o 3. miejsce z Chinkami.

Na sukcesy pań odpowiedzieli panowie. Brązowy medal zdobyli wioślarze, polska czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. W piątek 2 sierpnia brązowy krążek dołożyła za to Iga Świątek. Jako pierwsza w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego, wywalczyła medal olimpijski w tenisie.

Polska ma też „wirtualny” krążek, jeszcze niewpisany do oficjalnego dorobku, ale już pewny – patrząc na rywalizację. Mowa o sukcesie pięściarki Julii Szeremety. Polka znalazła się w najlepszej czwórce w kategorii 57 kg. A ponieważ w pięściarstwie walk o brąz nie ma, to polska zawodniczka może się już cieszyć z miejsca na podium IO 2024.

Warto przypomnieć, że na ostatnich letnich igrzyskach (Tokio 2021) Polska sięgnęła łącznie po 14 medali olimpijskich. Złożyły się na ten dorobek: cztery złote, pięć srebrnych oraz pięć brązowych.

Czytaj też:

Iga Świątek przejmująco o igrzyskach w Paryżu. „Jestem cholernie dumna z tego”Czytaj też:

Najlepszy wynik w sezonie to za mało. Polka była bezsilna