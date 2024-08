Wyzwał Ewę Swobodę na pojedynek. Polska sprinterka nie pozostała dłużna

Ewa Swoboda nie awansowała do finału sprintu na 100 metrów podczas igrzysk olimpijskich. O braku awansu przesądziła jedna setna sekundy. Po półfinale towarzyszyły jej mieszane uczucia, gdyż celowała w występ w gronie najszybszych kobiet świata. Kibice, którzy nie mieli okazji zobaczyć jej w stolicy Francji dostaną kolejną szansę już po turnieju czterolecia. Do Chorzowa przyjadą najlepsi lekkoatleci świata. Wtedy również mogłoby dojść do niespodziewanej konfrontacji z udziałem Polki.

Ewa Swoboda odpowiedziała znanemu youtuberowi

Kilka dni temu podczas jednego ze streamów Darren Watkins Jr. Znany również jako „IShowSpeed” obejrzał podczas transmisji na żywo film z udziałem Ewy Swobody. Jeden z fanów zaproponował, by mężczyzna zmierzył się z nią w pojedynku biegowym. „Speed”, który nie tak dawno dwukrotnie gościł w Polsce wywołując olbrzymie zainteresowanie, nie ukrywał, że uważa się za bardzo szybkiego człowieka, który nigdy nie został pokonany w pojedynku sprinterskim.

Sprinterka nie pozostała dłużna na głośnie wypowiedzi YouTubera. Na profilu Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej opublikowano film, na którym Swoboda odpowiada „Speedowi”.

– Zadzwoniłam do mamy i taty, żeby się pochwalić, że właśnie zrobiłam nowy tatuaż: kółka olimpijskie. Powiedzieli: Boże, Ewa! Czy ty to widziałaś, że jakiś youtuber wyzwał cię na pojedynek? – powiedziała sprinterka. – Jeśli przyjedzie do Polski i wystartuje w konkursie RMF FM, to może się z nim przebiegnę. On już był w Polsce, więc szanse są niewielkie – dodała szczerze Swoboda.

Ewa Swoboda powalczy wraz ze sztafetą na igrzyskach

Choć Ewa Swoboda zakończyła zmagania indywidualnie w Paryżu, to nie skończyła jeszcze udziału w igrzyskach. W czwartek rozpocznie eliminacje do biegu 4x100 metrów wraz z koleżankami z kadry.

