Żona nagle przerwała Sikorskiemu transmisję. „Radek, bo wygraliśmy w siatkówkę”

W półfinale IO siatkarze zmierzyli się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych i wygrali. To oznacza, że pierwszy raz od 48 lat staną do walki o złoto. „Jeeeest! Czekaliśmy na to prawie pół wieku” – tak ze zwycięstwa Polaków cieszył się szef rządu Donald Tusk. Równie podekscytowany był Sikorski, którego o sukcesie drużyny poinformowała żona. W tym czasie prowadził na YouTube transmisję na żywo.

Polscy siatkarze znaleźli się w finale olimpijskim. „Jeeeeeeeeest! Gramy o złoto” – podzielił się radością z internautami były Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki. Na wieść o zwycięstwie zareagowało wielu polskich polityków, a także ambasada USA w Warszawie. Szef MON: Co za mecz! Starcie siatkarzy z reprezentacją USA śledził na żywo też wicepremier i minister obrony narodowej – Władysław Kosiniak-Kamysz. „Co za mecz! Brawo, panowie. Po złoto!” – napisał. Europoseł Patryk Jaki – polityk Suwerennej Polski – również jest dumny ze zwycięstwa. „Polscy siatkarze w finale IO! Brawo!” – czytamy. Nie umknęło ono także Januszowi Kowalskiemu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości mocno gratulował sportowcom. Poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Bosacki zwrócił uwagę, że mecz był naprawdę trudny. „Co to był za horror. Jesteście wspaniali!” – zwrócił się do sportowców. Eurodeputowany Andrzej Halicki, wiceprzewodniczący EPP (Europejska Partia Ludowa), ocenił, że był to „znakomity dzień”. „Brawo, siatkarze, będzie medal, wielkie gratulacje” – napisał. „Radek, mogę ci przerwać?” Blisko godzinę po meczu na X pojawił się wpis amerykańskiej ambasady w Warszawie. „Trochę bolało, ale czapki z głów dla Polski! Co za mecz! Rewanż w Los Angeles w 2028” – czytamy. Jednak wisienką na torcie jest krótkie wideo, które opublikował na profilu Sikorski – minister spraw zagranicznych. Szef MSZ prowadził właśnie na YT transmisję na żywo. Odpowiadał na pytania internautów. – Radek, mogę ci przerwać? Bo wygraliśmy w siatkówkę! – zwróciła się do męża Anne Applebaum, która nagle weszła do jego pokoju. – Wow! Wygraliśmy w siatkówkę! – odparł zaskoczony i szczęśliwy Sikorski. – Jesteśmy w finale – dodała żona ministra. – Brawo, brawo nasi! – powiedział uśmiechnięty szef MSZ z wyciągniętym kciukiem. twitterCzytaj też:

