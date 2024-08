Klasyfikacja medalowa igrzysk w Paryżu. Zobacz, które miejsce zajmuje Polska

Sześć medali w swoim dorobku ma olimpijska reprezentacja Polski, która występuje na igrzyskach w Paryżu. Można odnieść wrażenie, że im bliżej końca, tym mocniej rozkręcają się nasze sportowczynie i nasi sportowcy.

Środa (tj. 7 sierpnia) była bardzo udanym dniem dla reprezentantek rywalizujących we wspinaczce na czas. Aleksandra Mirosław sięgnęła po złoty medal, natomiast Aleksandra Kałucka po brązowy. To były dwie jedyne reprezentantki Polski i można odnieść wrażenie, że tylko kwestia losowania – odbył się „polski półfinał” – sprawiła, że nie doszło do bezpośredniego starcia w grze o tytuł mistrzyni olimpijskiej. Nie zmienia to jednak faktu, że Polki zaprezentowały się z bardzo dobrej strony, mocno przyczyniając się również do awansu olimpijskiej kadry biało-czerwonych w klasyfikacji medalowej.

Warto dodać, że Polska jest pewna dwóch medali. W finale pięściarstwa (kategoria 57 kg) powalczy mająca zaledwie 20 lat Julia Szeremeta. Pięściarka ma zatem minimum srebrny medal wywalczony na IO 2024, ale jak sama przyznaje, interesuje ją walka o pełną pulę.

Podobne podejście mają polscy siatkarze. Drużyna prowadzona przez trenera Nikolę Grbicia po heroicznej bitwie w środowe popołudnie, pokonała USA 3:2. Tym samym Polacy wystąpią w finale olimpijskim, gdzie w sobotę zmierzą się z gospodarzami turnieju. Polska – Francja w grze o złoto siatkarzy to kolejny medal, który będzie można już na pewno zapisać na koncie reprezentacji Polski.

Klasyfikacja medalowa igrzysk w Paryżu (stan na 8 sierpnia)

1. USA – 94 medale (27 złotych – 35 srebrnych – 32 brązowe)



2. Chiny – 65 (25 – 23 – 17)



3. Australia – 41 (18 – 12 – 11)



4. Francja – 51 (13 – 17 – 21)



5. Wielka Brytania – 49 (12 – 17 – 20)



6. Korea Południowa – 27 (12 – 8 – 7)



7. Japonia – 31 (12 – 6 – 13)



8. Włochy – 27 (9 – 10 – 8)



9. Holandia – 20 (9 – 5 – 6)



10. Niemcy – 18 (8 – 5 – 5)



...



35. Polska – 6 (1 – 1 – 4)

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków.

