Fantastyczny czas polskiej siatkówki. Polacy czekali na to ponad trzy dekady!

O czym dokładnie mowa? Na medal olimpijski w grach zespołowych w Polsce trzeba było czekać aż od 1992 roku. Wówczas na drugim stopniu podium, podczas igrzysk w Barcelonie, stanęli piłkarze. Reprezentacja olimpijska pod wodzą nieodżałowanego trenera Janusza Wójcika przegrała dopiero w finale, 2:3 z gospodarzami, Hiszpanami.

Paryż 2024: Polscy siatkarze przerwali ponad 30 lat czekania

Od tego czasu na turniejach olimpijskich wielokrotnie była okazja do emocji związanych z grami zespołowymi z udziałem Polek i Polaków. Najczęściej była to rywalizacja w siatkówce, ale fakt faktem, nie kończyła się niczym więcej niż… odpadnięciem w ćwierćfinale. Siatkarze przełamali jednak to fatum w stolicy Francji i jest już pewne, że zdobędą medal olimpijski w 2024 roku.

Pozostaje liczyć, że z czasem do siatkówki dołączą również inne gry zespołowe, choćby piłka ręczna czy koszykówka. Piłka nożna również ma piękne, olimpijskie tradycje w Polsce, do których warto byłoby w niedalekiej przyszłości nawiązać.

Reprezentacja Polski siatkarzy w finale igrzysk olimpijskich!

Po 48 latach polscy siatkarze ponownie zagrają o złoty medal turnieju olimpijskiego. Biało-Czerwoni w stolicy Francji w fazie grupowej kolejno: ograli 3:0 Egipt, pokonali 3:2 Brazylię i przegrali 1:3 z Włochami. W ćwierćfinale Polacy uporali się ze Słowenią, przełamując „klątwę” przegranych kolejnych pięciu – licząc od IO 2004 – meczów ćwierćfinałowych przez reprezentację siatkarzy na igrzyskach. Półfinał to niezwykła bitwa, trwająca ponad 2,5 godziny, po której Polacy ograli Amerykanów 3:2.

Warto przypomnieć, że jedyny medal w historii męskiej kadry Polski drużyna narodowa zapisała w 1976 roku. Było to legendarne złoto zespołu trenera Huberta Wagnera. Polacy wygrali w meczu o tytuł mistrzów olimpijskich 3:2 z reprezentacją Związku Radzieckiego.

Już teraz wiadomo, że siatkarze dołożą kolejny krążek do złota drużyny Wagnera. W finale IO 2024 Polska zagra z gospodarzami, Francuzami, którzy bronią tytułu z IO 2021 w Tokio. Początek meczu finałowego turnieju siatkarzy w sobotę (tj. 10 sierpnia) o g. 13:00.

