Niecodzienna scena na igrzyskach. Oświadczyny, jakich nie widzieliście

Igrzyska olimpijskie to wielkie święto dla całego świata sportu. Tysiące zawodników zjechało do stolicy Francji, by rywalizować o medale. Wielu z nich może liczyć na wsparcie kibiców, a nawet bliskich, którzy mają swoje miejsce na trybunach. Podczas biegu na 3000 metrów z przeszkodami pań doszło do nietypowych zaręczyn, które widzieli wszyscy fani lekkiej atletyki.

Francuska biegaczka oświadczyła się partnerowi

Alice Finot zakończyła zmagania bez medalu. Triumfowała reprezentantka Bahrajnu, Winfred Yavi (bijąc rekord olimpijski), przed Peruth Chemutai i Faith Cherotich Mimo to czuła się zadowolona z występu, gdyż wynikiem 8:58,67 min pobiła rekord Europy. Po finiszu szybko pobiegła w kierunku sektora, w którym siedział jej partner Bruno Martinez. Ku zaskoczeniu wszystkich atletka oświadczyła się mężczyźnie. Nie miała jednak pierścionka, a odznakę olimpijską, którą trzymała przy sobie przez cały bieg. Romantyczne zachowanie szybko wychwyciły kamery, a fragment z oświadczyn podbił serca kibiców.

Nie wszystkim to jednak przypadło do gustu. Pojawiły się komentarze sugerujące, że to hiszpański triathlonista powinien się oświadczyć Finot. Oboje są ze sobą długo związani, a oprócz związku łączy ich także profesjonalna kariera sportowa.

twitter

Polscy lekkoatleci walczą o medale igrzysk

Podczas igrzysk olimpijskich „tak” na oświadczyny odpowiedziała także reprezentantka Polski Dominika Sztandera. Pływaczka pochwaliła się zachowaniem narzeczonego w mediach społecznościowych. Jej partner zdecydował się na ten krok podczas wizyty w Luwrze.

Polscy sportowcy do tej pory zdobyli sześć medali (złoty, srebrny i cztery brązowe). Żaden z nich nie został jednak wywalczony na stadionie lekkoatletycznym. Spośród pozostałych przedstawicieli „królowej sportu” duże szanse na krążek ma Natalia Kaczmarek. Polka powalczy w finale biegu na 400 metrów.

Czytaj też:

Polka najlepsza w biegu na igrzyskach! Ależ powrót polskiej mistrzyniCzytaj też:

Paweł Fajdek zaprosił do... czytania książek! To odpowiedź na kontrowersje na igrzyskach