Bartosz Kurek przebił wszystkich. Polski rekord budowany latami

Reprezentacja Polski zaskoczyła wszystkich kibiców na świecie odwracając losy półfinału igrzysk olimpijskich. Zawodnicy Nikoli Grbicia pomimo dużych problemów zdrowotnych pokonali po tie-breaku Stany Zjednoczone i po raz pierwszy od 1976 roku zagrają o mistrzostwo. Bartosz Kurek już przed finałem pobił historyczny rekord, który trwał latami.

Bartosz Kurek z rekordem polskiej siatkówki na igrzyskach

Kapitan „Gangu Łysego” bierze udział w czwartych igrzyskach w karierze (Londyn, Rio de Janeiro, Tokio, Paryż), przez co miał okazję do licznych występów w turnieju czterolecia. Poprzednie próby za każdym razem kończyły się porażkami w ćwierćfinale. Tym razem po pokonaniu Słowenii, kadra poszła za ciosem i awansowała do finału, w którym zmierzy się z Francją. Będzie to zarazem okazja do rewanżu za półfinał Ligi Narodów 2024.

Meczem ze Stanami Zjednoczonymi Bartosz Kurek pobił wieloletni rekord liczby występów narodowych barwach na igrzyskach olimpijskich. Do tej pory dzierżył go Edward Skorek, który wystąpił w 22 spotkaniach igrzysk. Dla „Kurasia” półfinał turnieju w Paryżu był już 23 pojedynkiem. Niezależnie od rezultatu kapitan reprezentacji wyśrubuje wyczyn w sobotnim spotkaniu, podnosząc wynik do 24.

Polscy siatkarze zagrają o złoto olimpijskie

Bartosz Kurek zadebiutował w reprezentacji Polski w 2007 roku. Może pochwalić się złotem i srebrem mistrzostw świata, a także nagrodą dla MVP tego turnieju. W ubiegłym roku wraz z kadrą triumfował w Lidze Narodów oraz mistrzostwach Europy, choć zdrowie nie pozwalało mu na grę w drugiej części zmagań.

Mecz Polska – Francja w ramach finału igrzysk olimpijskich odbędzie się w sobotę 10 sierpnia o godzinie 13:00. Dzień wcześniej Włosi zagrają z Amerykanami o brąz turnieju.

