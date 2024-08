Mocne uderzenie prosto z igrzysk. Polak właśnie ujawnił skandaliczne realia

Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich dniach Arkadiusz Kułynycz przyniósł kibicom reprezentacji Polski, śledzącym igrzyska olimpijskie w Paryżu, sporo emocji. Polski zapaśnik walczył o zrealizowanie swojego wielkiego marzenia o medalu. Niestety, do szczęścia zabrakło naprawdę niewiele. Ale zabrakło.

Paryż 2024: Arkadiusz Kułynycz ujawnił skandal na igrzyskach

Polak nie ukrywał po przegranej walce o brązowy medal, że – delikatnie rzecz ujmując – nie wszystko grało, co do jego warunków przygotowań do najważniejszej imprezy. Słuchając, czy czytając słowa olimpijczyka, można być w szoku, z jakimi trudnościami muszą mierzyć się polscy sportowcy.

– Dyskryminowano moją osobę, nie pozwolono mi zabrać sparingpartnera na najważniejszą imprezę w moim życiu. Działacze, którzy rządzą związkiem, niestety nie lubią takich zawodników, jak ja, którzy poświęcają wszystko i mają coś do powiedzenia. Jest mi przykro, bo zamiast przyjechać tutaj mój sparingpartner, to działacze przyjechali sobie z osobami towarzyszącymi – przyznał Kułynycz cytowany przez portal Interia.pl.

Ostatecznie w walce o brązowy medal Polak przegrał z mistrzem olimpijskim z igrzysk w Tokio (2021), Ukraińcem Janem Bełeniukiem. Trzeba przyznać otwarcie, że reprezentant Polski nie miał szczęścia w losowaniu, trafiając na najlepszych z najlepszych. To też pokazuje, jak mocno obsadzona jest kategoria 87 kg w stylu klasycznym.

twitter

Sześć medali reprezentacji Polski na igrzyskach w Paryżu

Polska ma na swoim koncie sześć medali olimpijskich z rywalizacji w stolicy Francji. Jako pierwsza, wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła Klaudia Zwolińska, kajakarka górska. Brązowy krążek dołożyły następnie polskie szpadzistki, wyszarpując sukces w drużynie, wygrywając po kapitalnej walce mecz o 3. miejsce z Chinkami.

Na sukcesy pań odpowiedzieli panowie. Brązowy medal zdobyli wioślarze, polska czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. W piątek 2 sierpnia brązowy krążek dołożyła za to Iga Świątek. Jako pierwsza w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego, wywalczyła medal olimpijski w tenisie.

Kolejne dwa krążki to sukcesy we wspinaczce na czas, dwie Aleksandry – Mirosław ze złotem i Kałucka z brązem.

Dodatkowo warto odnotować, że pewna medalu olimpijskiego jest pięściarka Julia Szeremeta. Polka wystąpi w finale w kategorii 57 kg. W podobnym położeniu są siatkarze reprezentacji Polski. Drużyna pod batutą trenera Nikoli Grbicia również jest już pewna miejsca na podium, kwalifikując się do finału turnieju olimpijskiego siatkarzy.

Czytaj też:

Łzy po pobiciu rekordu kraju. Słodko-gorzki wieczór dla PolkiCzytaj też:

Amerykański siatkarz obraził się na Polaków? Szokująca postawa po porażce w półfinale IO