Podnieśli się po bolesnej porażce z Polską. Poznaliśmy brązowego medalistę igrzysk

Naprzeciwko siebie stanęli Włosi, którzy przegrali z Francuzami oraz Amerykanie, którzy polegli w dramatycznym starciu z Polską. Obie te reprezentacje łączyło jedno – przed igrzyskami trenerzy obu drużyn odpuścili ligę narodów, by skupić się na treningach przed IO.

Siatkówka: Zacięta walka o brąz igrzysk olimpijskich

Ten mecz o brąz od początku był bardzo zacięty, a siatkarze obu ekip szły łeb w łeb. Dopiero później Włosi odskozcyli na wynik 17:15, ale bardzo szybko Amerykanie odrobili straty i doprowadzili do wyrównania (17:17). Obie ekipy kapitalnie grali w obronie i asekuracji, co utrudniało i jednym i drugim kończenie akcji. Na blok Russella nadział się m.in. Romano i to USA wyszli na prowadzenie (18:19). Ostatecznie to Stany Zjednoczone zachowały więcej zimnej krwi w końcówce i wygrali 23:25.

W drugiej partii Amerykanie mieli delikatną przewagę (8:10), którą podnieśli do trzech „oczek” (16:19). Włosi kapitalnie wrócili do gry za sprawą Roberto Sbertoliego, czyli rezerwowego rozgrywającego, który zmienił na zagrywce Gianelliego. Za jego sprawą WŁosi wyszli na prowadzenie 21:20. Ostatecznie ta partia zakończyła się wynikiem. Skuteczna akcja Daniele Lavii dała włochom setbola, ale Russo pomylił się na zagrywce. Chwilę później Averill również zepsuł swój serwis, ale Holt doprowadził do wyrównania. W końcówce Amerykanie mieli furę szczęścia i rykoszet od Shoji'ego wpadł w pole i sytuacja się odwróciła. Ten set na przewagi padł łupem USA 28:30.

Trzecia partia zaczęła się od prowadzenia USA 3:0. Sytuacja Włochów zaczęła się komplikować, więc szkoleniowiec poprosił o przerwę. Amerykanie zaczęli jednak odskakiwać (7:2), co mogło zwiastować początek końca dla mistrzów świata. Przy wyniku 11:5 w grze Stanów Zjendoczonych coś się zacięło, a siatkarze z Italii zaczęli odrabiać straty i wygrali cztery akcje z rzędu (11:9). Chwilę później Michieletto dał swojemu zespołowi upragniony remis 14:14.

Chwilę później Giovanni Sanguinetti asem serwisowym wyprowadził Włochów na prowadzenie 16:17. Ostatecznie ten set zakończył się wynikiem 26:24 dla USA i tym samym to oni sięgną po brąz igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Kiedy mecz Polaków o złoto igrzysk olimpijskich?

Brązowi medaliści otrzymają swoje krążki dopiero po meczu finałowym Polska – Francja. Mecz o złoto igrzysk olimpijskich rozegrany zostanie w sobotę 10 sierpnia, a sędzia po raz pierwszy zagwiżdże w tym spotkaniu o godz. 13:00.

