Jest sensacyjny medal dla Polski! Ależ finisz Polki na igrzyskach

Kapitalne wieści z toru kolarskiego dla Polki. Daria Pikulik rzutem na taśmę w tzw. wyścigu punktowym pokazała kapitalną formę, godną podium igrzysk olimpijskich. Polka zdobyła medal w kolarstwie torowym w konkurencji omnium.

Paryż 2024: Daria Pikulik wicemistrzynią olimpijską w kolarstwie torowym!

Trzeba przyznać, że niewielu podejrzewało, że ostatniego dnia może się coś zmienić, jeśli mowa o dorobku medalowym Polski w Paryżu. Jak to jednak bywa w sporcie, również tym olimpijskim, wierzyć trzeba do samego końca. Pikulik pokazała, jak świetnie potrafi sobie radzić w rywalizacji z najlepszymi. Sama do tego grona należąc, co tylko potwierdziły wyniki IO 2024.

Dziesięć medali reprezentacji Polski na igrzyskach w Paryżu

Polska zakończyła igrzyska z dziesięcioma medalami olimpijskimi z rywalizacji w stolicy Francji. Jako pierwsza, wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła Klaudia Zwolińska, kajakarka górska. Brązowy krążek dołożyły następnie polskie szpadzistki, wyszarpując sukces w drużynie, wygrywając po kapitalnej walce mecz o 3. miejsce z Chinkami.

Na sukcesy pań odpowiedzieli panowie. Brązowy medal zdobyli wioślarze, polska czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. W piątek 2 sierpnia brązowy krążek dołożyła za to Iga Świątek. Jako pierwsza w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego, wywalczyła medal olimpijski w tenisie.

Kolejne dwa krążki to sukcesy we wspinaczce na czas, dwie Aleksandry – Mirosław ze złotem i Kałucka z brązem. Brązowy medal dołożyła również w piątek (tj. 9 sierpnia) Natalia Kaczmarek, po świetnym biegu w finale na 400 metrów. To też był pierwszy, długo wyczekiwany krążek dla Polski, spoglądając na rywalizację lekkoatletyczną.

Ósmy medal, srebro olimpijskie, dołożyła w sobotę reprezentacja Polski siatkarzy. Polacy w finale przegrali z Francją 0:3. Przedostatni krążek to finał osiągnięty przez pięściarkę Julię Szeremetę, który ostatecznie dał srebro w kategorii 57 kg. I ten ostatniego dnia IO 2024, w kolarstwie torowym, autorstwa Darii Pikulik.

