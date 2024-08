Polacy kończą przygodę z igrzyskami olimpijskimi. Sprawdź klasyfikację medalową

Największa sportowa impreza czterolecia przechodzi do historii. Przez nieco ponad dwa tygodnie kibice na całym świecie żyli zmaganiami w Paryżu, a także w innych miastach Francji… i Tahiti. Polscy sportowcy dostarczyli fanom wielu emocji. Z pewnością apetyty wielu z nich były większe, ale na wyciąganie wniosków dopiero przyjdzie czas.

Polscy sportowcy zakończyli zmagania na igrzyskach olimpijskich

Do samego końca toczyła się walka o prym w klasyfikacji medalowej igrzysk. Wydawało się, że za sprawą większej liczby złotych medali to Chiny zakończą zmagania w Paryżu na pierwszym miejscu. Tak się nie stało za sprawą kolejnego mistrzostwa olimpijskiego amerykańskich koszykarek. Dominatorki do samego końca musiały walczyć o zwycięstwo z Francją. Wygrana jednym punktem zapewniła złote medale, a także triumf USA w klasyfikacji.

Zarówno Amerykanie jak i Chińczycy mają po 40 złotych medali, jednakże pierwsi z wymienionych mają o 17 więcej srebrnych krążków. Łącznie USA także króluje z dorobkiem 126 medali. Podium klasyfikacji medalowej zamykają Japończycy z 45 medalami (20 złotymi). W pierwszej dziesiątce znajdują się także Australijczycy, Francuzi, Holendrzy, Brytyjczycy, Koreańczycy, Włosi oraz Niemcy.

Polacy kończą igrzyska w piątej dziesiątce (42. miejsce). Choć sąsiedzi w tabeli nie mogą się równać pod względem łącznej liczby zdobytych medali, to zaledwie jedno złoto skazało Biało-Czerwonych na odległą pozycję. Polska kończy igrzyska w Paryżu z dziesięcioma medalami:

Jednym złotym – Aleksandra Mirosław (wspinaczka)

Czterema srebrnymi – Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie), reprezentacja siatkarzy (siatkówka), Julia Szeremeta (boks), Daria Pikulik (kolarstwo torowe)

Pięcioma brązowymi – drużyna szpadzistek (szermierka), czwórka podwójna mężczyzn (wioślarstwo), Iga Świątek (tenis), Aleksandra Kałucka (wspinaczka), Natalia Kaczmarek (lekkoatletyka)

Finalna klasyfikacja medalowa igrzysk olimpijskich w Paryżu

1. Stany Zjednoczone – 126 medali (40 złotych – 44 srebrne – 42 brązowe)

2. Chiny – 91 (40– 27– 24)

3. Japonia – 45 (20-12-13)

4. Australia – 53 (18-19-16)

5. Francja – 64 (16-26-22)

6. Holandia – 34 (15-7-12)

7. Wielka Brytania – 65 (14-22-29)

41. Izrael – 7 (1-5-1)

42. Polska – 10 (1-4-5)

43. Kazachstan – 7 (1-3-3)

Czytaj też:

Ludzie chcą igrzysk! Tylko dlaczego w Polsce sport jest niepoważnie traktowany?Czytaj też:

Julia Szeremeta zapytana wprost o Konfederację. Polka pod naciskiem na igrzyskach