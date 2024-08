Koszmar po zamknięciu igrzysk olimpijskich. Nie żyje 21-letnia Polka

Igrzyska olimpijskie w Paryżu przeszły do historii. Tymczasem media właśnie obiegła szokująca informacja. Tuż po niedzielnej (11 sierpnia) ceremonii zamknięcia IO na Stade de France, matka 21-letniej Polki, która pracowała jako wolontariuszka, zgłosiła zaginięcie córki. Jej rysopis rozesłano do wszystkich miejskich patroli policyjnych. Funkcjonariuszom udało się namierzyć telefon komórkowy należący do kobiety.

Paryż. Rodzina zaginionej otrzymała tajemniczą wiadomość

Dzień później rodzina 21-latki przekazała funkcjonariuszom, że otrzymała mrożącą krew w żyłach wiadomość z Polski, której nadawcami byli bliscy partnera kobiety. Mężczyzna miał się przyznać swoim krewnym, że „zrobił coś głupiego”. Nie doprecyzował jednak, co dokładnie miał na myśli. Para spotykała się ze sobą od dwóch lat i wspólnie pracowała w charakterze wolontariuszy przy IO.

Gdy francuscy policjanci udali się do mieszkania 21-latki, zastali tam jej partnera. Mężczyzna zażywał narkotyki i pił alkohol, próbował także targnąć się na swoje życie. Natychmiast został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Najpierw trafił do szpitala, skąd przewieziono go do policyjnego aresztu. Na razie jednak nie doszło do jego przesłuchania, zostało ono odroczone ze względu na stan zdrowia zatrzymanego.

Tragiczna śmierć Polki w Paryżu

W tym samym mieszkaniu policjanci odnaleźli również ciało 21-latki. Okoliczności jej śmierci pozostają nieznane. Według wstępnych ustaleń śledczych Polka miała krwiaka po lewej stronie głowy oraz ranę na szyi, co według pierwszych hipotez sugeruje, że doszło do morderstwa. W oficjalnym oświadczeniu paryskiej prokuratury zaznaczono, że „śledztwo jest prowadzone w sprawie zarzutu umyślnego zabójstwa” Więcej szczegółów na temat śmierci Polki będzie znanych po zleconej przez francuskich śledczych sekcji zwłok.

