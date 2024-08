Radosław Piesiewicz ma problem. Musi walczyć o poprawę wizerunku

Radosław Piesiewicz mierzy się w ostatnich dniach z ogromną krytyką. Przy okazji zamieszania i wymian zdań z ministrem sportu Sławomirem Nitrasem, wypomina mu się sytuacje z przeszłości – pozowanie wraz z olimpijczykami na billboardach czy znajomość z Jackiem Sasinem, któremu przed laty miał udzielić pożyczki. Jak pokazują badania, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego może mieć duży problem z odbudową wizerunku.

Polacy nie ufają Radosławowi Piesiewiczowi

W ostatnich dniach Piesiewicz często gości w mediach, gdzie tłumaczy się ze sprawy słabego występu olimpijczyków czy też z wykorzystania firmowej odprawy VIP na lotnisku wraz z rodziną. W TVN 24 pokazał przelew żony na kwotę 90 tysięcy dolarów, co miało być rekompensatą za wszelkie wydatki poniesione przez PKOl na ten cel. Dodatkowo o żonie Piesiewicza wiele mówi się ze względu na jej krótką pracę w banku Pekao SA, gdzie przez pół roku zarobiła ponad milion złotych. „Chcecie wszyscy państwo doprowadzić do tego, co się stało ze śp. prezydentem Gdańska, panem Pawłem Adamowiczem?” – grzmiał zdenerwowany sternik PKOl i PZKosz.

Serwis „Polityka w sieci” przyjrzał się temu, jak oceniany jest w mediach 43-letni zarządca Polskiego Komitetu Olimpijskiego i jego spór z ministrem sportu zebrał milionowe zasięgi. Aż 95 procent komentarzy zamieszczonych w Internecie negatywnie wyraża się na temat jego osoby. „Użytkownicy oskarżają go o nadużycia finansowe, brak transparentności, a także powiązania polityczne, które budzą duże kontrowersje. Wiele wypowiedzi jest pełnych gniewu i frustracji, a niektóre zawierają nawet inwektywy” – można przeczytać w poście serwisu.

Prezes PKOl ma niewielu zwolenników

Zaledwie trzy procent komentarzy ma neutralny wydźwięk, a dwa pozytywny dla Piesiewicza. Jak można przeczytać w raporcie: „Około 85% komentarzy wyraża potrzebę pełnego rozliczenia działań PKOl oraz osób z nim związanych, w tym Radosława Piesiewicza”.

Urodzony w 1981 roku Radosław Piesiewicz jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego od 2023 roku.

