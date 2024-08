Minister Nitras zdradził szokujące szczegóły igrzysk. Byli tam prezesi, a nie trenerzy

Resort odpowiedzialny za sport przyjrzał się rzecz jasna temu, co działo się w stolicy Francji w temacie olimpijskiej reprezentacji Polski. Niestety, w wielu przypadkach doszło do zadziwiających wręcz nieprawidłowości, w których główną rolę miał odgrywać m.in. Polski Komitet Olimpijski.

Sławomir Nitras o IO 2024: To nie jest uczciwe podejście do zawodników

Minister Nitras opowiadał o przykładach, które napływały do niego, zarówno przed, w trakcie, jak i po imprezie olimpijskiej w Paryżu. Przykłady? Trzech polskich oszczepników, którzy pojechali na igrzyska bez trenera. Michał Krukowski, toczył długie boje, ale ostatecznie nie zdołał znaleźć się w grupie, która znalazła się na igrzyskach, żeby pomóc swoim podopiecznym – na wydarzeniu czterolecia.

Takiej szansy nie dostał również pierwszy trener Natalii Kaczmarek, Tomasz Saska. Przypomnijmy, polska lekkoatletka sięgnęła po brązowy medal IO 2024 w biegu na 400 metrów. A Saska ostatecznie do Paryża dotarł sam, bez akredytacji.

– Ciekawy jest też przypadek Darii Zabawskiej. Specjalizująca się w rzucie dyskiem zawodniczka również pojechała do Paryża bez trenera. Jako opiekun niej był wpisany Szymon Ziółkowski. Zadzwoniłem do niego i zapytałem, czy tak faktycznie było. Potwierdził, ale jak sam przyznał, nie mógł się nią zajmować, bo to jednak inna specyfika dyscypliny, rzut dyskiem a rzut młotem […] Zaniedbania spowodowały również, że Daria Pikulik, nasza medalistka, faktycznie miała nieprawidłowy strój na dzień przed startem. Takich rzeczy powinien dopilnować PKOl, od tego jest. Nasz kajakarz górski Mateusz Polaczyk opowiadał mi, że sam pokrywał koszty szkoleniowca, hotele, kupował sprzęt, finansował dwa miesiące przygotowań. To nie jest uczciwe podejście do zawodników – wyliczał słusznie minister Nitras.

Jak sam przyznał, nie chce politycznego polowania na czarownice, czy też bezpośredniej przepychanki z PKOl, czyli z prezesem Radosławem Piesiewiczem. Mowa o budowaniu standardu, żeby igrzyska w Paryżu stały się momentem zwrotnym dla polskiego sportu.

– Moim celem jest zbudowanie standardów w relacjach z zawodnikami, przejrzystości. Żeby każdy wiedział, do czego ma prawo. Kto mu towarzyszy. Żeby nie było mętnej wody. Transparentność wszystkim nam pomoże, proszę mi wierzyć – skwitował Nitras.

Dziesięć medali reprezentacji Polski na igrzyskach w Paryżu

Polska zakończyła igrzyska olimpijskie z dziesięcioma medalami w stolicy Francji. Jako pierwsza, wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła Klaudia Zwolińska, kajakarka górska. Brązowy krążek dołożyły następnie polskie szpadzistki, wyszarpując sukces w drużynie, wygrywając po kapitalnej walce mecz o 3. miejsce z Chinkami.

Na sukcesy pań odpowiedzieli panowie. Brązowy medal zdobyli wioślarze, polska czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. W piątek 2 sierpnia brązowy krążek dołożyła za to Iga Świątek. Jako pierwsza w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego, wywalczyła medal olimpijski w tenisie.

Kolejne dwa krążki to sukcesy we wspinaczce na czas, dwie Aleksandry – Mirosław ze złotem i Kałucka z brązem. Brązowy medal dołożyła również w piątek (tj. 9 sierpnia) Natalia Kaczmarek, po świetnym biegu w finale na 400 metrów. To też był pierwszy, długo wyczekiwany krążek dla Polski, spoglądając na rywalizację lekkoatletyczną.

Ósmy medal, srebro olimpijskie, dołożyła w sobotę reprezentacja Polski siatkarzy. Polacy w finale przegrali z Francją 0:3. Przedostatni krążek to finał osiągnięty przez pięściarkę Julię Szeremetę, który ostatecznie dał srebro w kategorii 57 kg. I ten ostatniego dnia IO 2024, w kolarstwie torowym, autorstwa Darii Pikulik.

