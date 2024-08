Nitras z pomysłem na igrzyska w Polsce. Wskazał, co ma pokazać nasz kraj

Premier Donald Tusk wyraził przekonanie, że Polska będzie w stanie zorganizować największą sportową imprezę za 16 lub 20 lat. Pojawiło się w związku z tym sporo pytań, a w jaki sposób należy tego dokonać. W czwartek na antenie radia RMF FM minister sportu i turystyki Sławomir Nitras uchylił nieco rąbka tajemnicy. Najpierw wytłumaczył, dlaczego Polsce są potrzebne igrzyska.

Nitras mówi o pomyśle na igrzyska

– Przykład wielu miast – Barcelony, Calgary, Londynu, czy Paryża teraz, pokazuje, że igrzyska są pewnym impulsem rozwojowym. Dają determinację i mobilizację – podkreślił Sławomir Nitras w rozmowie z RMF FM.

– Polska miałaby okazję pokazać na świecie, że jest krajem wysoko rozwiniętym. To jest naszym celem, aby nie mówić o nas, że jesteśmy w średnim rozwoju. Do tego dochodzi mobilizacja społeczna, która sprawia, że wszystko idzie łatwiej – budowanie dróg, lotnisk, rozwija się infrastruktura, są wprowadzane reformy – dodał Nitras.

Polityk Koalicji Obywatelskiej przyznał, że Polskę będzie stać na organizację imprezy sportowej czterolecia pod kątem finansowym. Wyraził nadzieję, że zostanie stworzonych sporo tymczasowych aren, które pomogą obniżyć koszty. W dodatku jest to lepsze rozwiązanie, biorąc pod uwagę fakt, że często specjalnie budowane hale i obiekty po zakończeniu ważnych wydarzeń sportowych po prostu nie są używane.

twitter

Cały kraj ma być zaangażowany w igrzyska

Jednocześnie Nitras zabrał głos na temat potencjalnych lokalizacji, w których będą gościć sportowcy. To nie tylko Warszawa. Wymienił choćby Poznań, gdzie mieliby rywalizować kajakarze i wioślarze. W Krakowie mogłyby się toczyć natomiast zmagania w kajakarstwie górskim.

– Igrzyska oczywiście nie odbywałyby się w jednym miejscu. Przykład Francji pokazuje, że mogą być rozsiane po całym kraju. To też szansa dla mniejszych lotnisk regionalnych, szansa dla kolei – ocenił minister sportu i turystyki.

W rozmowie z RMF FM został też poruszony wątek przydatności Wisły przy organizacji tego typu wydarzenia. Chodzi konkretnie o to, czy wystarczy czasu na to, by ją odpowiednio wyczyścić. To nawiązanie do tego, że sportowcy narzekali na jakość wody w Sekwanie podczas igrzysk w Paryżu.

– Różnica między Sekwaną a Wisłą jest taka, że Wisła jest najprawdopodobniej zbyt płytka, by można tam było rozegrać zawody. Triathlon przykładowo mógłby odbywać się w Szczecinie. Wiadomo, że Warszawa byłaby formalnym gospodarzem igrzysk, a zmagania toczyłyby się w całym kraju – zakończył Nitras.

Czytaj też:

Urodziny żywej legendy. Oto pięć najważniejszych momentów w karierze Roberta LewandowskiegoCzytaj też:

Minister sportu prosi NIK i Trzaskowskiego o kontrole. Chodzi o zarobki szefa PKOl