Polka wyszarpała srebro paralimpijskie! To 10. medal dla Polski

Polscy paraolimpijczycy każdego dnia pozytywnie zaskakują fanów nad Wisłą. Po kilku dniach zmagań mają już w dorobku aż dziesięć medali. We wtorek bilans poprawili Lucyna Kornobys, Marek Dobrowolski, Michał Dąbrowski, a także Kinga Dróźdź, która wywalczyła srebro w rywalizacji szablistek na wózkach.

Kinga Dróżdż ze srebrem igrzysk paralimpijskich

Dróżdż, która przed laty należała do prosperujących talentów w szermierce na stojąco. Dziś z powodzeniem rywalizuje w szermierce na wózkach. Do Paryża poleciała jako aktualna mistrzyni świata w szabli oraz liderka rankingu. Z powodzeniem przeszła przez wcześniejsze fazy turnieju, choć w półfinale musiała się mocno napracować, by pokonać reprezentantkę Węgier, Andreę Hajmasi.

W finale mierzyła się z Chinką Haiyan Gu, która zdominowała walkę w półfinałach. Pojedynek o złoto również należał do przedstawicielki Państwa Środka. Dróżdż od pierwszych minut miała trudne zadanie. Rywalka stopniowo budowała swoją przewagę w pojedynku, przez co z czasem stało się jasne, że jest coraz bliżej złotego medalu paraolimpijskiego. Prowadziła już 11:5, a reprezentantka Biało-Czerwonych nie potrafiła zanotować wielkiej serii i odrobić strat. Finalnie starcie zakończyło się zwycięstwem Chinki 15:10. Polka nie musi być jednak smutna, gdyż na jej szyi zawisł srebrny medal. Dodatkowo to nie koniec jej szans medalowych w stolicy Francji.

Po rywalizacji szablistek, Dróżdż weźmie udział w turnieju szpadzistek – zarówno indywidualnym, jak i drużynowym.

Polacy z pokaźnym dorobkiem medalowym w Paryżu

Medal Kingi Dróżdż jest dziesiątym, jaki polska kadra zdobyła na igrzyskach paralimpijskich w Paryżu. Z dorobkiem trzech złotych, trzech srebrnych i czterech brązowych krążków Biało-Czerwoni plasują się na 20. miejscu w klasyfikacji medalowej. Prowadzą Chiny (115 medali, 53 złotych) przed Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi.

