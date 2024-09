Wysyp medali dla Polski w Paryżu. Duży sukces na igrzyskach!

Można by rzec, że sportowcy z niepełnosprawnościami przyćmili ogólny występ polskiej kadry na igrzyskach olimpijskich, które zakończyły się 11 sierpnia. Minął niecały miesiąc, a paralimpijczycy mają co świętować. 23 medale to dorobek o jeden krążek słabszy od tego, jaki widzieliśmy w Tokio, ale istotne jest, że Polska ma na swoim koncie aż 8 medali z najcenniejszego kruszcu. W naszej kadrze pojawiło się kilku bohaterów.

Otowski i Chojnowski z wielką klasą

Kamil Otowski i Patryk Chojnowski to parasportowcy, którzy wywalczyli po dwa złote medale w stolicy Francji. Otowski zachwycił publiczność, wygrywając zmagania w pływaniu na 50 oraz 100 metrów stylem grzbietowym w kategorii S1. Chojnowski natomiast był najlepszy razem z Piotrem Grudniem w zmaganiach w tenisie stołowym (debel, kategoria MD18). Ponadto Chojnowski triumfował także w singlu (kat. MS10).

Trzy krążki z Paryża przywiezie Karolina Pęk. Tenisistka stołowa triumfowała w singlu w kategorii WS9 oraz ma jeszcze dwa trzecie miejsca w grze mieszanej (wspólnie z Grudniem, kat. XD17) oraz w deblu (razem z Natalią Partyką, kat. WD20). Wspomniana Partyka również ma się z czego cieszyć, bo w swojej karierze zdobyła już 12 medali paralimpijskich. Ze stolicy Francji wróci także ze srebrem w singlu (kat. WD10).

W klasyfikacji medalowej reprezentacja Polski z 8 złotymi, 6 srebrnymi oraz 9 brązowymi medalami zajmie 15. miejsce. Bezapelacyjnie najlepsi okazali się Chińczycy (bilans: 94-76-50).

Medale dla Polski na igrzyskach paralimpijskich 2024

Złote medale

Kamil Otowski – parapływanie (100 m stylem grzbietowym w kat. S1)

Kamil Otowski – parapływanie (50 m stylem grzbietowym w kat. S1)

Patryk Chojnowski i Piotr Grudzień – paratenis stołowy w deblu w kategorii MD18

Patryk Chojnowski – paratenis stołowy w singlu w kategorii MS10

Rafał Czuper – paratenis stołowy w singlu w kategorii MS2

Barbara Bieganowska-Zając – paralekkoatletyka (bieg na 1500 metrów w kategorii T20)

Karolina Kucharczyk – paralekkoatletyka (skok w dal w kategorii T20)

Karolina Pęk – paratenis stołowy w singlu w kategorii WS9

Srebrne medale

Lucyna Kornobys – paralekkoatletyka (pchnięcie kulą w kat. F34

Michał Dąbrowski – szermierka na wózkach (szabla, kat. B)

Kinga Dróżdż – szermierka na wózkach (szabla, kat. A)

Natalia Partyka – paratenis stołowy (indywidualnie w kat. WD10)

Łukasz Ciszek – parałucznictwo, łuk olimpijski

Renata Śliwińska – paralekkoatletyka (pchnięcie kulą w kat. F40)

Brązowe medale

Lech Stoltman – paralekkoatletyka (pchnięcie kulą w kat. F55)

Karolina Pęk i Piotr Grudzień – paratenis stołowy (mikst, kat. XD17)

Karolina Pęk i Natalia Partyka – paratenis stołowy (debel pań, kat. WD20)

Marek Dobrowolski – parastrzelectwo (karabin 50 metrów trzy postawy SH1)

Zbigniew Maciejewski – parakolarstwo (jazda indywidualna na czas, kat. C1)

Rafał Wilk – parakolarstwo (wyścig ze startu wspólnego, kat. H4)

Dorota Bucław – paratenis stołowy (singiel, kat. WS1-2)

Maciej Lepiato – paralekkoatletyka (skok wzwyż w kategorii T46)

Michał Dąbrowski – szermierka na wózkach (szpada, kat. B)

