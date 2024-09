Prezydent Andrzej Duda odznaczył sportowców. Padły szczególne słowa

Przypomnijmy, że w stolicy Francji biało-czerwona drużyna sięgnęła ostatecznie po dziesięć krążków. Wynik z pewnością poniżej tego, co można było zakładać jeszcze na kilka tygodni przed rozpoczęciem rywalizacji olimpijskiej. Z drugiej jednak strony, to też zaczątek do trwającej dyskusji o kondycji polskiego sportu w całokształcie, nie tylko tego, który można co kilka lat oglądać podczas igrzysk – letnich bądź zimowych.

Prezydent Andrzej Duda odznaczył m.in. Bartosza Kurka i Natalię Kaczmarek

Choć nie brakowało rozczarowań, wiele było też wyników, które wzbudzały zachwyt wśród kibiców olimpijskiej reprezentacji Polski. Pierwszy medal na igrzyskach po 48 latach zdobyli siatkarze, dochodząc do finału, w którym przegrali 0:3 z Francją. Dla drużyny prowadzonej przez trenera Nikolę Grbicia był to jednak wielki sukces.

Z podniesioną głową z Francji mogła również wrócić do kraju Natalia Kaczmarek. Polka w biegu na 400 metrów zdobyła brązowy medal. Olimpijsko pierwszy indywidualny – a trzeci ogólnie – licząc jeszcze dwa krążki ze sztafet z IO w Tokio (2021).

Podczas poniedziałkowego spotkania w Pałacu Prezydenckim, wspomniani siatkarze oraz Kaczmarek zostali wyróżnieni. Prezydent Andrzej Duda nie ukrywał zadowolenia z możliwości spotkania z polskimi sportowczyniami oraz polskimi sportowcami.

– XXXIII letnie Igrzyska w Paryżu za nami. Polska – poprzez Państwa trud, Państwa wysiłek – zdobyła 10 medali olimpijskich. Przeżyliśmy wielkie chwile, Mazurek Dąbrowskiego był grany w Paryżu, przeżyliśmy mnóstwo wzruszeń, oglądaliśmy niezwykłą sportową rywalizację, mieliśmy mnóstwo emocji. To wszystko zawdzięczamy Państwu. Dziękuję za to z całego serca. I za to są przede wszystkim te odznaczenia – za medale, które zostały zdobyte, za sportową walkę, za piękne reprezentowanie Rzeczypospolitej. Dziękuję ogromnie w imieniu Rzeczypospolitej za to, że tyle serca i siły włożyliście, by osiągnąć ten wielki sukces – powiedział podczas uroczystości Duda.

twitter

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Natalia Kaczmarek



Bartosz Kurek

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Aleksandra Mirosław



Paweł Zatorski

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mateusz Bieniek



Bartłomiej Bołądź



Tomasz Fornal



Norbert Huber



Marcin Janusz



Łukasz Kaczmarek



Jakub Kochanowski



Wilfredo Leon



Grzegorz Łomacz



Julia Szeremeta

Złoty Krzyż Zasługi

Fabian Barański



Mateusz Biskup



Dominik Czaja



Aleksandra Jarecka



Alicja Klasik



Martyna Swatowska-Wenglarczyk



Mirosław Ziętarski

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Marek Rożej

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Mateusz Mirosław



Aleksander Wojciechowski

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Tomasz Dylak



Grzegorz Ratajczyk

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

Nikola Grbić



Czytaj też:

Wilfredo Leon przyjechał do Lublina i się zaczęło. „Inne miasta mogą się uczyć”Czytaj też:

Doskonała informacja dla kibiców. Reprezentant Polski wraca do treningów!