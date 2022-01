Nowe informacje o zdrowiu Żyły i Stocha. Słodko-gorzkie wiadomości od Apoloniusza Tajnera

Apoloniusz Tajner był gościem Damiana Michałowskiego w Radiu Zet. Obszernie opowiedział o stanie zdrowia Piotra Żyły, powracającym do formy Kamilu Stochu oraz planach logistycznych dotyczących wyjazdu skoczków narciarskich na zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie.

Piotr Żyła walczy z koronawirusem. Apoloniusz Tajner zdradził nowe informacje

Najpierw prezes PZN zabrał głos w sprawie pierwszego z wymienionych sportowców. Żyła obecnie zmaga się z koronawirusem po tym jak 20 stycznia okazało się, że jest nim zakażony. Od tamtego momentu przebywa na kwarantannie. – Wczoraj wieczorem (24 stycznia) Piotrek miał pierwszy oficjalny test. Niestety jego wynik był pozytywny. Będzie powtarzał je codziennie, aż do momentu, w którym uzyska dwa pozytywne z rzędu. Do Willingen pojedzie tylko w takim wypadku – powiedział Tajner. Wiadomo już, że dzisiejszy (z 25 stycznia) test Żyły wyszedł pozytywny.

Warto przypomnieć, że zawody rozgrywane w Niemczech będą odbywały się już od 28 do 30 stycznia. – Trochę już brakuje czasu na powrót Piotrka, bo rozmawiamy we wtorek, a kadra wyjeżdża na zawody w czwartek. Ewentualnie może dojechać bezpośrednio do Willingen – dodał prezes PZN.

Kiedy polska kadra skoczków narciarskich uda się do Pekinu?

Następnie Tajner kontynuował wątek dotyczący logistyki podróży i tego, czy Żyła w ogóle załapie się na Pekin 2022. Trwa walka z czasem, lecz w razie niekorzystnego obrotu wydarzeń federacja ma przygotowany plan B, a nawet C.

– 31 stycznia nasza drużyna udaje się do Mediolanu i stamtąd leci do Pekinu. Jeśli do tego czasu nie Piotrkowi nie uda się powrócić z kwarantanny, jest jeszcze możliwość, że do Chin uda się 3 lutego wraz z prezydentem. Rozmawialiśmy już o tym z przedstawicielem kancelarii prezydenta. Jeśli Żyła nie wystartuje w Willingen, nikt nie zostanie dowołany – opowiedział Tajner.

Dobre wiadomości na temat Kamila Stocha

Prezes polskiej federacji krzepiąco wypowiedział się również o powrocie Kamila Stocha do skakania. – Kostka Kamila po wczorajszym treningu trochę spuchła, ale rokowania są dobre. Na pewno coś jest w podświadomości zawodnika, że ma kontuzję z tyłu głowy i musi uważać na stopę. O ile jednak mi wiadomo, trzeba być dobrej myśli w kontekście Stocha. W trakcie ćwiczeń startuje z niższej belki (o dwa poziomy), a i tak osiąga podobne wyniki, co jego koledzy – tak Tajner pochwalił lidera naszej kadry.

