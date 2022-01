Złe wieści z Chin. Pięciu polskich olimpijczyków z pozytywnymi wynikami testów na COVID

Rankiem 28 stycznia dotarła do nas niepokojąca wiadomość. Jak poinformował Konrad Niedźwiedzki, czterech olimpijczyków mających reprezentować nasz kraj uzyskało dodatnie wyniki testów na obecność COVID-19 w organizmie. W tym gronie są Natalia Czerwonka, Magdalena Czyszczoń, Arkadiusz Skoneczny i Hubert Krzysztofiak. Później PKOL poinformował o jeszcze jednym zakażeniu.

Pekin 2022. Koronawirus w polskiej kadrze olimpijskiej. Kto jest zarażony?

„Biało-Czerwoni dotarli w komplecie do wioski w Pekinie. Teraz czekamy na wyniki testów. Oby wszystkie były ujemne” – pisał Niedźwiedzki na Twitterze 27 stycznia. Dzień później okazało się, że jego nadzieje okazały się płonne. O pozytywnych wynikach testów poinformował za pomocą tego samego medium społecznościowego.

„Czworo członków Reprezentacji, którzy przyjechali wczoraj do wioski w Pekinie, otrzymało pozytywne wyniki na COVID-19. Natalia Czerwonka, Magdalena Czyszczoń, Arkadiusz Skoneczny i Hubert Krysztofiak zostaną odizolowani i po uzyskaniu dwóch negatywnych testów wrócą do wioski. Wszyscy czują się dobrze! Członkowie Reprezentacji przebywają już w hotelu, w którym przejdą izolacje. Zostaną w nim do momentu uzyskania dwóch negatywnych testów PCR, w ciągu dwóch kolejnych dni. Z uwagi na komfort zawodników, w celu uzyskania informacji prosimy o kontakt wyłącznie z attache prasowym, czyli Jerzym Jakobsche lub z kierownictwem misji olimpijskiej Pekin 2022” – napisał dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

Kto jeszcze miał problemy z koronawirusem? Rozstrzygnięta przyszłość Piotra Żyły

Już wcześniej, przed wylotem do stolicy Chin, poszczególni Polacy mieli kłopoty związane z koronawirusem. Jeszcze w Polsce pozytywne wyniki uzyskała Karolina Bosiek i Damian Żurek. Dodatni rezultat z udziału w zimowych igrzyskach olimpijskich wykluczył też młodą biegaczkę narciarską, czyli Zuzannę Fujak. Długo nie było wiadomo, jaka przyszłość czeka Piotra Żyłę, który również zmagał się z zakażeniem. Ostatecznie jednak ma on wystartować już w nadchodzących zawodach w Willingen.

O 11:00 na profilu twitterowym PKOL pojawiła się informacja o jeszcze jednym zakażeniu w polskim zespole.

twitterCzytaj też:

Dramatyczne wyznanie Janne Ahonena. Po ośmiu latach abstynencji znowu zmaga się z nałogiem