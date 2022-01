Kolejne zakażenie w polskiej kadrze olimpijskiej. Zawodnik najpierw miał negatywny wynik, później pozytywny

Część polskiej kadry olimpijskiej doleciała już do Pekinu, gdzie za tydzień oficjalnie rozpoczną się igrzyska olimpijskie. Po wykonaniu testów na lotnisku sześcioro Polaków trafiło do izolacji, a do grona zakażonych dołączył też Marek Kania.

W piątek 28 stycznia nad ranem czasu okazało się, że zakażenia koronawirusem wykryto wśród kilku członków polskiej kadry olimpijskiej. Pozytywne wyniki testów uzyskały panczenistki Natalia Czerwonka i Magdalena Czyszczoń, które podobnie jak trener Arkadiusz Skoneczny, serwismen Maciej Nędza-Kubiniec i lekarze Hubert Krzysztofiak oraz Krzesimir Sieczyka, zostały skierowane do izolacji. Pekin 2022. Marek Kania wśród zakażonych Po godz. 13 okazało się, że zakażenie koronawirusem wykryto także u Marka Kani. Jak ujawnił portal sport.tvp.pl, łyżwiarz szybki otrzymał pozytywny wynik testu przeprowadzonego na lotnisku. Kolejne badanie dało wynik negatywny, więc zawodnik pozostał w hotelu, gdzie miał oczekiwać na rezultat kolejnego testu. Ten niestety był negatywny, przez co olimpijczyk zostanie skierowany na izolację. Przypomnijmy, jeszcze przed wylotem do Chin zakażenia wykryto u Karoliny Bosiek i Damiana Żurka, którzy także należą do kadry łyżwiarzy szybkich. Ci wciąż mogą, oczywiście w przypadku uzyskania dwóch wyników negatywnych, dołączyć do kolegów i koleżanek z reprezentacji na początku lutego. Pekin 2022. Kadra reprezentacji Polski Biathlon: Monika Hojnisz-Staręga

Kamila Żuk

Anna Mąka

Kinga Zbylut

Grzegorz Guzik Łyżwiarstwo figurowe: Natalia Kaliszek

Maksym Spodyriew

Jekaterina Kurakowa Łyżwiarstwo szybkie: Andżelika Wójcik

Kaja Ziomek

Natalia Czerwonka

Karolina Bosiek

Magdalena Czyszczoń

Piotr Michalski

Marek Kania

Damian Żurek

Zbigniew Bródka

Artur Janicki

Natalia Maliszewska

Kamila Stormowska

Nikola Mazur

Patrycja Maliszewska

Michał Niewiński

Łukasz Kuczyński Biegi narciarskie: Izabela Marcisz

Monika Skinder

Weronika Kaleta

Magdalena Kobielusz

Karolina Kukuczka

Maciej Staręga

Dominik Bury

Kamil Bury

Mateusz Haratyk Kombinacja norweska: Andrzej Szczechowicz

Szczepan Kupczak Skoki narciarskie: Kinga Rajda

Nicole Konderla

Kamil Stoch

Piotr Żyła

Dawid Kubacki

Paweł Wąsek

Stefan Hula Konkurencje alpejskie: Maryna Gąsienica-Daniel

Magdalena Łuczak

Zuzanna Czapska

Hanna Zięba

Michał Jasiczek

Paweł Pyjas Snowboard: Weronika Biela-Nowaczyk

Aleksandra Król

Aleksandra Michalik

Oskar Kwiatkowski

Michał Nowaczyk Sporty saneczkowe: Klaudia Domaradzka

Mateusz Sochowicz

Jakub Kowalewski

