Fatalna informacja z Pekinu. Polska kandydatka do medalu jest zakażona koronawirusem

O tym, że Natalia Maliszewska jest zakażona, przekazał w krótkim komunikacie PKOL. „Natalia Maliszewska (short track) uzyskała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa w organizmie. To kolejny przypadek w Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej Pekin 2022. Zawodniczka zgodnie z wytycznymi przebywa w izolacji” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze.

Maliszewska jest jedną z nielicznych polskich kandydatek do medalu olimpijskiego, a kibice wielkie nadzieje wiążą z jej startem w short tracku na dystansie 500 metrów. Problem w tym, że kwalifikacje do tej konkurencji odbędą się już w sobotę 5 lutego. Jeśli Polka do tego czasu nie uzyska dwóch negatywnych wyników testów na obecność koronawirusa z rzędu, nie będzie mogła wystartować. Finały tej konkurencji zaplanowano na 7 lutego.

Zakażenia w polskiej kadrze olimpijskiej

Przypomnijmy, w piątek 28 stycznia nad ranem czasu okazało się, że pozytywne wyniki testów uzyskały panczenistki Natalia Czerwonka i Magdalena Czyszczoń, które podobnie jak trener Arkadiusz Skoneczny, serwismen Maciej Nędza-Kubiniec i lekarze Hubert Krzysztofiak oraz Krzesimir Sieczyka, zostały skierowane do izolacji. Kilka godzin później ujawniono, że zakażony jest również Marek Kania.

Jeszcze przed wylotem kadry olimpijskiej do Pekinu pozytywne wyniki testów otrzymali Karolina Bosiek i Damian Żurek. Nasi łyżwiarze szybcy wciąż mogą dołączyć na początku lutego do pozostałych członków reprezentacji, o ile otrzymają dwa wyniki negatywne.

