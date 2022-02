Zmiana w polskiej ekipie na Pekin 2022. To ona zastąpi Natalię Czerwonkę

Koronawirus namieszał w szeregach polskiej reprezentacji na zimowe igrzyska olimpijskie Pekin 2022. Z powodu otrzymania pozytywnych wyników testów w izolacji przebywają m.in. Natalia Czerwonka i Natalia Maliszewska. Związek łyżwiarstwa szybkiego, jak i sami zawodnicy, mają nadzieję, że wszystkim uda się wygrać wyścig z czasem i wystartować w zawodach.

Zimowe igrzyska olimpijskie Pekin 2022. Aleksandra Król zastąpi Natalię Czerwonkę

Igrzyska olimpijskie rozpoczął się już w piątek 4 lutego. W związku z izolacją Czerwonki, która miała wraz ze Zbigniewem Bródką nieść polską flagę podczas ceremonii otwarcia, PKOl postanowił wyznaczyć jej zastępczynię. W środę rano komitet za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że będzie nią Aleksandra Król.

Król to jedna z niewielu polskich nadziei medalowych podczas imprezy w Pekinie. Snowboardzistka zachwyciła kibiców, odnosząc zwycięstwo w slalomie gigancie równoległym, podczas jednego z konkursów w ramach Pucharu Świata. Będą to już jej trzecie igrzyska, dlatego sama nie ukrywa, że do Chin przyjechała po medal. – Będę się skupiać na każdym przejeździe i mojej robocie. Nic innego, niż miejsce medalowe mnie nie zadowala. Cztery lata temu byłam 11. i mnie ten wynik nie usatysfakcjonował. Teraz chcę więcej. – mówiła zawodniczka w wywiadzie dla „Wprost”.

Kiedy ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2022?

Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich Pekin 2022 będzie miała miejsce w piątek 4 lutego o godzinie 12:00 czasu polskiego. Warto przygotować się na długi i emocjonujący spektakl. Z informacji, które otrzymały media, wiadomo, że uroczystość rozpoczęcia zmagań sportowców ma potrwać ok. trzech godzin.

Transmisja z tego wyjątkowego wydarzenia dostępna będzie na antenach Eurosport 1, TVP 1 i TVP Sport. Ceremonię otwarcia będzie można obejrzeć również online w Player.pl, nc+GO, Polsat Box Go i na stronie SPORT.TVP.PL.

