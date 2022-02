PKOL poinformował o wynikach testów polskich zawodników. Wiadomo, co z Natalią Maliszewską

Komunikat w sprawie polskich olimpijczyków przebywających w izolacji pojawił się w czwartek po godz. 14. „PKOl informuje, że czwórka sportowców Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej, którzy przebywają w izolacji, otrzymała w czwartek pozytywne wyniki testów na obecność koronawirusa w organizmie. Dotyczy to też Natalii Maliszewskiej i Magdaleny Czyszczoń " – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez PKOL.

Pekin 2022. Natalia Maliszewska zakażona

Przypomnijmy, Natalia Maliszewska już krótko po przylocie do Chin otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa i została skierowana do izolacji. – Otrzymaliśmy informację, że średni czas izolacji wynosi około pięciu dni. Jest zatem szansa, że Natalia wróci do nas jeszcze swoim pierwszym startem – mówił, cytowany przez Onet Sport, Konrad Niedźwiedzki szef polskiej misji olimpijskiej na zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie.

Zawodniczka short tracku, której koronną konkurencją jest dystans 500 metrów, planowała wystartować w zaplanowanych na sobotę 5 lutego kwalifikacje. W tym kontekście dużo nadziei dawała informacja z 2 lutego, zgodnie z którą Maliszewska i Czyszczoń otrzymały pierwsze negatywne wyniki testów. Czwartkowe doniesienia sprawiają jednak, że obie zawodniczki ponownie muszą czekać na dwa negatywne wyniki, by móc wystartować na igrzyskach.

