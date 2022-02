Skoki narciarskie. Dziś oficjalny trening na skoczni olimpijskiej. Gdzie i o której transmisja na żywo online i w TV?

Polscy skoczkowie zapoznali się już ze skocznią olimpijską w Zhangjiakou, gdzie w czwartek przeprowadzono oficjalny trening. Podczas pierwszej serii próbnej błysnął Kamil Stoch, który po skoku na 102,5 m zajął drugie miejsce. Daleko lądował również Piotr Żyła, którego sklasyfikowano na siódmej pozycji. Stefan Hula był 26., Dawid Kubacki 29., a Paweł Wąsek 51.

Drugi trening w wykonaniu Biało-Czerwonych wyglądał mniej efektownie. Żyła zajął 9. miejsce po locie na 101,5 m, a pozostali podopieczni Michala Doleżala zostali sklasyfikowani na dalszych lokatach. Kubacki był 12., Stoch 15., a Hula 28, Wąsek 35.

Co istotne, próby naszych reprezentantów były równe. W trzeciej serii treningowej Kubacki był szósty, a Stoch 11. Hulę sklasyfikowano na 17. pozycji, Żyłę na 18., a Wąska na 40. Polacy kolejne skoki oddadzą w piątek 4 lutego, kiedy to przeprowadzony zostanie drugi oficjalny trening przed sobotnimi kwalifikacjami do zawodów na skoczni normalnej.

Skoki narciarskie. Gdzie i o której transmisja na żywo online i w TV?

Piątkowy trening rozpocznie się o godz. 7. Transmisja rywalizacji będzie dostępna na antenie TVP Sport i w serwisie tvpsport.pl. Przypomnijmy, kwalifikacje przed konkursem olimpijskim zaplanowano z kolei na sobotę (początek o godz. 7:20).

Czytaj też:

Trener Norwegów broni Stefana Horngachera. Przy okazji zasugerował coś, co może zaniepokoić polskich skoczków