Najciekawsze stroje ceremonii otwarcia igrzysk w Pekinie. Zobacz, jak wyglądali Polacy

Stroje na to wydarzenie w niektórych reprezentacjach przygotowywano od miesięcy, ale i tak całe show skradł przedstawiciel Samoa Amerykańskiego. Chorąży swojego kraju wkroczył z flagą, w samych klapkach. Mimo pięciu stopni mrozu nie miał na sobie górnej warstwy ubrania i prezentował dumnie wysmarowaną olejkiem klatkę piersiową. Warte uwagi były też stroje polskich sportowców: klasyczne, eleganckie, bez eksperymentów.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie rozpoczęły się 4 lutego i potrwają 16 dni. Sportowcy będą rywalizowali w 15 dyscyplinach. Po raz pierwszy w historii przeprowadzone zostaną zawody w kobiecym monobobie, Big Air w narciarstwie dowolnym oraz konkursy mieszane w skokach narciarskich, skokach akrobatycznych, Snowcrossie i short tracku.

Do startu w Pekinie zgłoszono 57 Polaków, chociaż prawdopodobnie nie wszyscy Biało-Czerwoni będą mieli szansę udziału na igrzyskach. Wszystko przez zakażenia koronawirusem wykryte w polskiej kadrze. Już teraz wiadomo, że Natalia Maliszewska nie wystartuje na swoim koronnym dystansie 500 metrów w short tracku, co jest o tyle złą wiadomością, że Polka była jedną z kandydatek do medalu olimpijskiego.

Pekin 2022. Kadra reprezentacji Polski

Biathlon:

Monika Hojnisz-Staręga

Kamila Żuk

Anna Mąka

Kinga Zbylut

Grzegorz Guzik

Łyżwiarstwo figurowe:

Natalia Kaliszek

Maksym Spodyriew

Jekaterina Kurakowa

Łyżwiarstwo szybkie:

Andżelika Wójcik

Kaja Ziomek

Natalia Czerwonka

Karolina Bosiek

Magdalena Czyszczoń

Piotr Michalski

Marek Kania

Damian Żurek

Zbigniew Bródka

Artur Janicki

Natalia Maliszewska

Kamila Stormowska

Nikola Mazur

Patrycja Maliszewska

Michał Niewiński

Łukasz Kuczyński

Biegi narciarskie:

Izabela Marcisz

Monika Skinder

Weronika Kaleta

Magdalena Kobielusz

Karolina Kukuczka

Maciej Staręga

Dominik Bury

Kamil Bury

Mateusz Haratyk

Kombinacja norweska:

Andrzej Szczechowicz

Szczepan Kupczak

Skoki narciarskie:

Kinga Rajda

Nicole Konderla

Kamil Stoch

Piotr Żyła

Dawid Kubacki

Paweł Wąsek

Stefan Hula

Konkurencje alpejskie:

Maryna Gąsienica-Daniel

Magdalena Łuczak

Zuzanna Czapska

Hanna Zięba

Michał Jasiczek

Paweł Pyjas

Snowboard:

Weronika Biela-Nowaczyk

Aleksandra Król

Aleksandra Michalik

Oskar Kwiatkowski

Michał Nowaczyk

Sporty saneczkowe:

Klaudia Domaradzka

Mateusz Sochowicz

Jakub Kowalewski

Wojciech Chmielewski

