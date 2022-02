Piotr Żyła na podium w kwalifikacjach igrzysk olimpijskich. Co stało się z Kamilem Stochem?

Rankiem 5 lutego polscy skoczkowie narciarscy rozpoczęli rywalizację w zimowych igrzyskach olimpijskich. Od wczesnych godzin naszego czasu brali udział w sesji próbnej. Po niej Dawid Kubacki był ósmy, Kamil Stoch jedenasty, Piotr Żyła 28., a Stefan Hula 36.

Pekin 2022. Stefan Hula startował jako pierwszy w kwalifikacjach w skokach narciarskich

Zanim Biało-Czerwoni zaczęli pojawiać się na belce, zobaczyliśmy na niej niejakiego Patricka Gąsienicę. Choć jego nazwisko może brzmieć znajomo, bo jest bardzo popularne na Podhalu, nie reprezentował on naszego kraju, lecz USA. Faktycznie posiada on jednak polskie korzenie. Jego skok nie był jednak dobry. Uzyskał zaledwie 81,5 metra, ale zakończył zawody na pozycji, która dała mu awans do głównego konkursu. Słabo poszło też jedynemu reprezentantowi Chin, który uzyskał najkrótszy wynik w całej stawce (61,5 metra).

Pierwszym z naszych reprezentantów był natomiast Stefan Hula. Dla tego doświadczonego zawodnika to już czwarte zimowe igrzyska olimpijskie w karierze. Z łatwością podołał więc presji, a po swoim skoku zajął drugie miejsce. Później oczywiście znacznie spadł w klasyfikacji. Niemniej dystans 90,5 metra pozwolił mu z miejsca awansować do głównego konkursu.

Tylko nieco lepiej poszło drugiemu z Biało-Czerwonych. Dawid Kubacki uzyskał bowiem 94 metry i 98,3 punktu. Po oddaniu skoku na jego twarzy wymalowało się niezadowolenie, któremu trudno się dziwić, ponieważ nie była to najlepsza próba. Wówczas dała mu czwarte miejsce, a ogólnie 16. Kwalifikację do konkursu oczywiście jednak wywalczył.

Znakomity Piotr Żyła. Kamil Stoch rozczarował

Jeden po drugim na belce pojawili się Piotr Żyła oraz Kamil Stoch, w tej kolejności. Urodzony w Cieszynie zawodnik musiał dłużej poczekać na zielone światło ze względu na niekorzystny wiatr, który co chwilę przerywał zawody. Mimo tego „Wiewiór” oddał znakomity skok, najlepszy na tamtym etapie kwalifikacji. Jako pierwszy przekroczył bowiem próg 100 metrów, dokładnie o dwa metry. Uzyskał też sporą przewagę nad pierwszym wówczas Gregorem Deschwandenem.

Stoch natomiast oddał bardzo słaby skok. Poszło mu gorzej o prawie 20 metrów. Pod względem technicznym trudno było mieć do niego uwagi, ale odległość na poziomie 83,5 metra sfrustrowała samego zawodnika, a rozczarowała polskich kibiców. Uzyskał on bowiem najsłabszy wynik ze wszystkich Biało-Czerwonych. W pewnym sensie da się to wytłumaczyć gwałtowną zmianą warunków atmosferycznych, ponieważ po nim Peter Prevc uzyskał jeszcze gorszy wynik od Stocha.

Piotr Żyła na podium, które miejsca zajęli Polacy?

Wynik Żyły przebił dopiero Robert Johansson. Norweg poleciał dalej o jeden metr i uzyskał 116,6 punktu, czyli o nieco ponad cztery więcej od Polaka. To dało mu pozycję lidera. Pod koniec rywalizacji swojego rodaka o jedną dziesiątą prześcignął Marius Lindvik, który ostatecznie wygrał zawody. Gorszy wynik od Polaka uzyskali także Ryoyu Kobayashi i Karl Geiger, w związku z czym Żyła zakończył kwalifikacje na trzeciej lokacie. Dawid Kubacki ostatecznie był 16., Stefan Hula 27., a Kamil Stoch 36.

