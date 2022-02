Stefan Horngacher boi się Polaków? Kuriozalna reakcja trenera uchwycona przez kamery

Czyżby Stefan Horngacher bał się Polaków? Szkoleniowiec ten prowadzi aktualnie reprezentację Niemiec i oczywiście jest z nią obecny w Pekinie, gdzie nasi sąsiedzi również biorą udział w konkursach olimpijskich. Austriak miał okazję, aby udzielić wywiadu reporterowi Eurosportu, ale postanowił odmówić. Wszystko jednak uchwyciły kamery.

Stefan Horngacher doniósł na Polaków. Kamil Stoch ostro go skrytykował

Przypomnijmy – w ostatnich tygodniach relacje naszej reprezentacji i całego PZN-u oraz Horngachera są wyjątkowo napięte. Były szkoleniowiec Biało-Czerwonych obecnie pracuje dla Niemców i podczas konkursu w Willingen mocno dał się we znaki naszym skoczkom. W tamtych zawodach podopieczni Michala Doleżala postanowili wystąpić w nowym obuwiu, co nie spodobało się Austriakowi. W związku z tym doniósł on na Polaków do FIS, a ta zdyskwalifikowała Piotra Żyłę i Stefana Hulę. Jak się później okazało, wspomniany trener początkowo chciał wyeliminować wszystkich naszych zawodników.

Zachowanie szkoleniowca bardzo nie podobało się Adamowi Małyszowi, Apoloniuszowi Tajnerowi oraz samym skoczkom. Wszyscy zgodnie krytykowali Horngachera, a najdobitniej zrobił to Kamil Stoch. Lider polskiej kadry porównał go do przedszkolaka, który donosi nauczycielkom na kolegów.

Stefan Horngacher nie chciał rozmawiać z polskimi dziennikarzami. Jest wideo

Teraz natomiast byliśmy świadkami kolejnej kuriozalnej sceny z udziałem selekcjonera Niemiec. Przechodził on obok polskiego dziennikarza, który chciał z nim porozmawiać. Horngacher zatrzymał się i tylko pokiwał głową, odmawiając wywiadu. – Nie da rady?! – zdziwił się reporter. Niemiec potwierdził swoją decyzję. – Nie zamierzałem pytać o buty – krzyknął jeszcze Polak, ale Austriak zdania nie zmienił i odszedł. Wszystko uchwyciły kamery.

Wydaje się, że Horngacher od dłuższego czasu konsekwentnie ignoruje przedstawicieli polskich mediów. „Każdą wiadomość na WhatsAppie odczyta, na żadną nie odpowie” – napisała na Twitterze Sara Kalisz z TVP Sport.

