Kwalifikacje w short tracku na 500 metrów. Nieudane starty Polek

W nocy z piątku na sobotę polskiego czasu pojawiła się szansa na występ naszej nadziei medalowej na igrzyskach olimpijskich w jej koronnej konkurencji na 500 metrów. Natalia Maliszewska dzięki działaniom naszych przedstawicieli olimpijskich została wypuszczona z izolacji dzień przed kwalifikacjami do ćwierćfinału 1/4 finału. Niestety otrzymała kolejny pozytywny wynik testu na koronawirusa i ponownie nie została dopuszczona do rozgrywek. Ostatecznie Polskę reprezentowały Kamila Stormowska, Nikola Mazur, Patrycja Maliszewska.

Jak poradziły sobie reprezentantki Polski?

Do ćwierćfinału awansowały dwie pierwsze zawodniczki z każdego z ośmiu biegów plus cztery zawodniczki z trzecich pozycji. Pierwsza Polka występowała Kamila Stormowska, która niestety nie zdołała zająć nawet trzeciego miejsca i odpadła z rywalizacji. Patrycja Maliszewska, która była następną Biało-Czerwoną, dojechała na metę na trzeciej pozycji i na dwa biegi przed końcem zajmowała 4. miejsce wśród tych „szczęśliwych przegranych”. Niestety to nie dało jej ostatecznie awansu.

Ostatnią Polką była Nikola Mazur. Nasza reprezentantka świetnie wystartowała, ale niestety nie udało jej się wytrzymać tempa i Hanne Desmet z Belgii w ostatniej chwili „włożyła Polce płozę” i wyrzuciła ją na 4. miejsce. Oznacza to, że żadna Biało-Czerwona nie awansowała do ćwierćfinału na 500 metrów. Ten odbędzie się w poniedziałek 7 lutego.

