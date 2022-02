Zimowe igrzyska olimpijskie. Kolejny zwrot akcji dotyczący Natalii Maliszewskiej. Polka wróciła na lód

Z Pekinu w końcu dobiegły dobre wieści dotyczące Natalii Maliszewskiej. Kilka godzin po tym, jak opublikowała poruszające oświadczenie, łyżwiarka pojawiła się na lodzie, by odbyć trening. Informacje na ten temat przekazał na swoim Twitterze Aleksander Dzięciołowski.

Natalia Maliszewska znów trenuje w Pekinie

„Wiecie co? Natalia Maliszewska wróciła na lód! Pierwszy trening po izolacji. Ależ to jest ładny widok!” – napisał redaktor TVP Sport, a do wpisu dołączył zdjęcie, na którym widać ćwiczącą zawodniczkę.

Jak na razie nie ma informacji na temat kolejnego wyniku testu na koronawirusa. Niemniej Chińczycy pozwolili Biało-Czerwonej na przygotowania do wyścigu na 1000 metrów. Maliszewska ominęła jednak inny start. Miała bowiem wziąć udział już w biegu na 500 metrów, który odbył się w sobotę 5 lutego. Wtedy jednak tuż przed startem stwierdzono dodatni wynik jej testu na COVID i wycofano ją z zawodów. Co ciekawe wszystko działo się kilka godzin po tym, jak łyżwiarkę zwolniono z izolacji.

twitter

Pekin 2022. Oświadczenie Natalii Maliszewskiej

W nocy z 5 na 6 lutego (polskiego czasu) Maliszewska była ewidentnie załamana, o czym świadczy wiadomość, którą napisała do fanów. Jej słowa pełne były goryczy. Zamieszanie dotyczące koronawirusa ewidentnie mocno odbiło się na niej pod kątem psychologicznym. „Ja też tego nie rozumiem. W nic już nie wierzę. W żadne testy. W żadne igrzyska. Jest to dla mnie jeden wielki żart. Mam nadzieję, że ten, kto tym steruje, nieźle się bawi. Mój mózg i moje serce więcej już nie zniesie” – pisała na swoim Twitterze.

Czytaj też:

Skiathlon. Jeden z Polaków został zdublowany. Rosjanin zdeklasował konkurencję mimo upadku