NA ŻYWO: Konkurs olimpijski na skoczni normalnej. Liczymy na dalekie skoki Polaków

11:19 Świetną dyspozycję potwierdzili właśnie Rosjanie. Danił Sadrejew skoczył 94,5 m, a Jewgienij Klimow 96. 11:17 Poprawny skok Kubackiego, 93,5 m. To pozwala mu na objęcie prowadzenia. 11:17 Za chwilę swój skok odda Dawid Kubacki. 11:15 Oby równe warunki utrzymały się również w obu seriach konkursowych:



twitter.com 11:12 Póki co najlepiej w serii próbnej spisał się Antti Aalto, który skoczył 95,5 m. 11:09 Polak osiągnął 90 metrów i obecnie jest klasyfikowany na drugim miejscu. 11:09 Stefan Hula na belce startowej! 11:06 Już za kilka minut swój skok w serii próbnej odda Stefan Hula. 11:03 Podczas niedzielnej rywalizacji możemy spodziewać się podmuchów wiatru:



twitter.com 11:00 Na starcie zobaczymy czterech Polaków. Stefan Hula będzie skakał z numerem 13, Dawid Kubacki z 25, Piotr Żyła z 31, a Kamil Stoch z 32. 10:59 Przypomnijmy, podczas sobotnich kwalifikacji trzecie miejsce zajął Piotr Żyła, który w swoim stylu skomentował rywalizację na obiekcie olimpijskim:



Kontrowersyjny komentarz Piotra Żyły dotyczący zimowych igrzysk olimpijskich. „Mam to gdzieś” 10:57 Już za kilka minut rozpocznie się seria próbna. 10:55 Witamy w naszej relacji na żywo z olimpijskiego konkursu na skoczni normalnej! Przypomnijmy, początek zawodów o godz. 12, a godzinę wcześniej odbędzie się seria próbna.

Na starcie olimpijskiego konkursu skoków narciarskich zobaczymy 50 zawodników, w tym czterech Polaków: Stefana Hulę, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę i Kamila Stocha. Wprawdzie Biało-Czerwoni nie są wymieniani w gronie faworytów do złota olimpijskiego, ale zarówno Stoch, jak i Żyła, kilkukrotnie potwierdzili, że dobrze czują się na obiekcie w Zhangjiakou.

Pekin 2022. Skoki Polaków napawały optymizmem

Przypomnijmy, Stoch pierwszą, czwartkową serię próbną na skoczni olimpijskiej zakończył na drugim miejscu, a dwa kolejne przeprowadzone tego dnia treningi ukończył w pierwszej piętnastce. Dobrze spisywał się też wspomniany „Wiewiór”, który był kolejno 7., 9. i 18.

Dzień później Stoch pojawił się tylko na pierwszym treningu, który zresztą wygrał. Żyła był z 17. podczas pierwszej serii próbnej i 7. w kolejnej. Pozostali kadrowicze nie spisywali się równie dobrze, chociaż stabilną dyspozycję zaprezentował Kubacki. Hula z kolei równymi skokami wywalczył sobie prawo do startu w kwalifikacjach. Te mogły zmartwić fanów Kamila Stocha, ponieważ trzykrotny mistrz olimpijski zajął w nich dopiero 36. miejsce. Pozostali podopieczni Michala Doleżala poradzili sobie lepiej – Hula był 27, Kubacki 16., a Żyła trzeci.

Tytułu sprzed czterech lat z pewnością nie obroni Andreas Wellinger, który nie znalazł się w kadrze Niemiec na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Na starcie zabraknie również srebrnego medalisty z Pjongczangu, czyli Johanna Andre Forfanga, który w związku z zakażeniem koronawirusem nie dotarł na czas do Chin. Cztery lata temu brąz wywalczył z kolei Robert Johansson, który będzie jednym z pretendentów do wysokich miejsc w Zhangjiakou.

