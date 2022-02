NA ŻYWO: Czwarty dzień Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Przed nami kolejne starty Polaków

6:24 Obecnie trwa rywalizacja w zjeździe mężczyzn. Na prowadzeniu wciąż Szwajcar Beat Feuz. 6:12 Przypominamy terminarz dzisiejszych startów Polaków:



Terminarz i program ZIO Pekin 2022 na poniedziałek 7 lutego. O której oglądać Biało-Czerwonych? 6:00 Zapraszamy na relację na żywo z czwartego dnia Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Trzeci dzień zmagań olimpijskich dość nieoczekiwanie przyniósł nam pierwszą zdobycz medalową. Wprawdzie polscy szkoczkowie dobrze spisywali się podczas treningów i kwalifikacji, ale chyba nikt nie spodziewał się, że włączą się do walki o medale. Jeśli Biało-Czerwoni byli przez kogokolwiek wymieniani w gronie faworytów do miejsc na podium, to najczęściej w tym kontekście padały nazwiska Piotra Żyły i Kamila Stocha. Tymczasem brąz wywalczył Dawid Kubacki, co daje nadzieję na to, że podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie czekają nas jeszcze kolejne niespodzianki.

Pekin 2022. Dziś znowu startują Polacy

Polskich zawodników zobaczymy na starcie także w poniedziałek 7 lutego. Biało-Czerwoni zaprezentują się w kilku dyscyplinach, w tym w łyżwiarstwie szybkim, short tracku, saneczkarstwie i skokach narciarskich. W ostatnich z wymienionych konkurencji będziemy świadkami konkursu mikstów, czyli drużyn złożonych z dwóch skoczków i dwóch skoczkiń.

O medale w mikstach będzie niezwykle ciężko, ponieważ o ile podopieczni Michala Doleżala prezentują się w Zhangjiakou z bardzo dobrej strony, o tyle ich koleżanki po prostu zawodzą. Kinga Rajda i Nicole Konderla stanowią jedynie tło dla światowej czołówki, przez co przy nawet dobrych skokach naszych zawodników, podium wydaje się być poza zasięgiem polskiej drużyny. Głównym celem Biało-Czerwonych będzie z pewnością awans do finałowej serii, który uzyska osiem startujących drużyn.

