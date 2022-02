NA ŻYWO: Czwarty dzień ZIO Pekin 2022. Za nami start Gąsienicy-Daniel, czekamy na występy skoczków

10:38 Biathlon: Obecnie na prowadzeniu Marte Olsbu Roeiseland. 10:31 Hojnisz-Staręga zajmuje obecnie piąte miejsce. 10:31 Drugie strzelanie rozpoczęła też Hojnisz-Staręga. Obie Polki bezbłędne! 10:30 Żuk jest już na strzelnicy. 10:27 Biathlon: Kamila Żuk wyruszyła na trasę. 10:22 Polka bezbłędna na pierwszym strzelaniu! 10:21 Za chwilę Monika Hojnisz-Staręga pojawi się na strzelnicy. 10:18 Polka na pierwszym pomiarze czasu traci siedem sekund do liderki. 10:15 Monika Hojnisz-Staręga jest już na trasie. Trzymamy kciuki za Polkę! 10:05 Biathlon: Na trasie jest już dziewięć zawodniczek rywalizujących w biegu indywidualnym na 15 km. Czekamy na start Polek: Moniki Hojnisz-Staręgi (nr 26), Kamili Żuk (nr 43), Anny Mąki (nr 69) i Kingi Zbylut (nr 88). 10:03 Natalia Czerwonka finiszowała z czasem 1:59.03 i zajmuje obecnie piąte miejsce. Prowadzi Evgeniia Lalenkova reprezentująca Rosyjski Komitet Olimpijski. 9:57 Tymczasem na starcie w wyścigu na 1500 metrów pojawiła się Natalia Czerwonka. Polka pojedzie w parze z Nikolą Zdrahalovą. 9:56 O godz. 10 rozpocznie się rywalizacja pań w biathlonowym biegu indywidualnym na 15 km. 9:45 Jak widać, Maryna Gąsienica-Daniel osiągnęła spory sukces:



twitter.com 9:38 Polka, która w ostatnim czasie przebywała w izolacji, uzyskała czas 2:05.64. Biorąc pod uwagę to, co działo się w ostatnich dniach, to przyzwoity wynik. 9:36 Belgijka finiszuje pierwsza, Czyszczoń ze sporą stratą. Zawodniczki plasują się teraz kolejno na trzecim i czwartym miejscu. 9:35 Polka jedzie w parze z Belgijką Sandrine Tas. 9:34 Przed nami start Magdaleny Czyszczoń! 9:27 Na starcie zobaczymy dwie Polki: Natalię Czerwonkę i Magdalenę Czyszczoń. 9:21 Już o godz. 9:30 rozpocznie się rywalizacja kobiet na 1500 metrów w łyżwiarstwie szybkim. 9:11 Podsumowanie konkursu z udziałem Polki:



Maryna Gąsienica-Daniel nie zawiodła oczekiwań. Polka po drugim przejeździe awansowała do czołówki 8:58 Szkoda pierwszego przejazdu Gąsienicy-Daniel. Jak się okazało, Polka w drugim przejeździe uzyskała czwarty czas. 8:57 Świetny przejazd Sary Hector! Szwedka obroniła pozycję liderki i zdobyła złoto olimpijskie! Maryna Gąsienica-Daniel zajmuje ósme miejsce. 8:55 Katharina Truppe nie wyprzedzi Włoszki. Austriaczka jest obecnie trzecia, co oznacza, że medal zapewniła sobie Lara Gut-Behrami. 8:53 Federica Brignone zapewniła sobie właśnie medal olimpijski! Włoszka ma piąty czas drugiego przejazdu, ale i tak objęła prowadzenie! 8:52 Przed nami przejazdy trzech najlepszych zawodniczek! 8:52 Meta Hrovat z 11. czasem drugiego przejazdu. Słowenka i tak zdołała wyprzedzić Polkę i jest obecnie czwarta. 8:49 Ragnhild Mowinckel po swoim przejeździe wskakuje na drugie miejsce. Maryna Gąsienica-Daniel spada na czwartą pozycję, co oznacza, że Polka nie zdobędzie medalu. 8:47 Przed nami jeszcze starty pięciu zawodniczek z czołówki, które rozstrzygną między sobą walkę o medale. Później czekają nas przejazdy narciarek, które ukończyły dzisiaj pierwszy przejazd. 8:45 Amerykanka opuszcza stok na noszach. 8:40 O'Brien wciąż leży na stoku. Oby Amerykance nie stało się nic poważnego. 8:37 Obecnie trwa przerwa. 8:36 O'Brien potrzebuje pomocy medycznej. Amerykanka wciąż nie podnosi się ze stoku. 8:35 Nina O'Brien upadła tuż przed przekroczeniem linii mety. Amerykanka wyraźnie ucierpiała. 8:31 Upadek Tessy Worley. Francuzka nie ukończy przejazdu. 8:29 Świetny przejazd Lary Gut-Behrami. Szwajcarka wskakuje na pierwsze miejsce, Gąsienica-Daniel jest teraz trezcia. 8:26 Gąsienica-Daniel wciąż zajmuje drugie miejsce. Przed nami starty jeszcze ośmiu zawodniczek. To oznacza, że Polka będzie co najmniej 10. 8:22 Polka straciła 0,22 sekundy do Norweżki. 8:22 Niestety, Polka nie obejmie prowadzenia. Póki co Maryna Gąsienica-Daniel zajmuje drugie miejsce. Prowadzi Thea Louise Sthernesund. 8:21 Póki co Maryna Gąsienica-Daniel jedzie bardzo dobrze, z przewagą nad liderką. 8:20 Polka na starcie! Trzymamy kciuki za naszą zawodniczkę. 8:19 Już za kilka minut wystartuje Maryna Gąsienica-Daniel. 8:11 Sytuacja w slalomie gigancie pań jest bardzo dynamiczna. Teraz prowadzi Ana Bucik. Za nami przejazd 15 zawodniczek. 8:10 Paula Moltzan uzyskała identyczny czas łączny co Tviberg. Na tę chwilę mamy dwie liderki. 8:08 Zmiana na pozycji lidera w slalomie gigancie. Obecnie prowadzi Maria Therese Tviberg z Norwegii. Wciąż czekamy na drugi przejazd Maryny Gąsienicy-Daniel. 8:06 Duży pech Ramony Siebenhofer. Austriaczka upadła tuż przed metą. 8:02 Slalom gigant: Póki co po drugim przejeździe prowadzi Coralie Frasse Sombert z Francji. 7:51 Hilma Loevblom zaliczyła właśnie upadek. Wygląda na to, że Szwedka doznała kontuzji nadgarstka. 7:48 Za nami przejazd kilku zawodniczek. Przypomnijmy, Maryna Gąsienica-Daniel zajmuje 11. miejsce po pierwszym przejeździe. 7:43 Już niebawem rozpocznie się drugi przejazd pań w narciarstwie alpejskim. 7:31 Tymczasem przekazano, że drugi przejazd kobiet w narciarstwie alpejskim rozpocznie się nie o 7:30, a o 7:45. 7:22 Tak Beat Feuz zaregował po zdobyciu złota olimpijskiego:



twitter.com 7:09 Trwa rywalizacja w narciarstwie dowolnym. Po pierwszym przejeździe na prowadzeniu Birk Ruud z Norwegii. 6:52 Zakończył się alpejski przejazd mężczyzn. Złoto zdobył Beat Feuz, srebro Johan Clarey, a brąz Matthias Mayer. 6:44 Trwa grupowy mecz hokeja na lodzie pań. Kanadyjki prowadzą 2:0 w spotkaniu z Rosyjskim Komitetem Olimpijskim. 6:33 Za nami też pierwszy przejazd Maryny Gąsienicy-Daniel. Polka na półmetku rywalizacji zajmuje 11. miejsce ze stratą 1,68 s do liderki, Sary Hector. Kolejne przejazdy rozpoczną się o godz. 7:30. 6:24 Obecnie trwa rywalizacja w zjeździe mężczyzn. Na prowadzeniu wciąż Szwajcar Beat Feuz. 6:12 Przypominamy terminarz dzisiejszych startów Polaków:



Terminarz i program ZIO Pekin 2022 na poniedziałek 7 lutego. O której oglądać Biało-Czerwonych? 6:00 Zapraszamy na relację na żywo z czwartego dnia Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Trzeci dzień zmagań olimpijskich dość nieoczekiwanie przyniósł nam pierwszą zdobycz medalową. Wprawdzie polscy szkoczkowie dobrze spisywali się podczas treningów i kwalifikacji, ale chyba nikt nie spodziewał się, że włączą się do walki o medale. Jeśli Biało-Czerwoni byli przez kogokolwiek wymieniani w gronie faworytów do miejsc na podium, to najczęściej w tym kontekście padały nazwiska Piotra Żyły i Kamila Stocha. Tymczasem brąz wywalczył Dawid Kubacki, co daje nadzieję na to, że podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie czekają nas jeszcze kolejne niespodzianki.

Pekin 2022. Dziś znowu startują Polacy

Polskich zawodników zobaczymy na starcie także w poniedziałek 7 lutego. Biało-Czerwoni zaprezentują się w kilku dyscyplinach, w tym w łyżwiarstwie szybkim, short tracku, saneczkarstwie i skokach narciarskich. W ostatnich z wymienionych konkurencji będziemy świadkami konkursu mikstów, czyli drużyn złożonych z dwóch skoczków i dwóch skoczkiń.

O medale w mikstach będzie niezwykle ciężko, ponieważ o ile podopieczni Michala Doleżala prezentują się w Zhangjiakou z bardzo dobrej strony, o tyle ich koleżanki po prostu zawodzą. Kinga Rajda i Nicole Konderla stanowią jedynie tło dla światowej czołówki, przez co przy nawet dobrych skokach naszych zawodników, podium wydaje się być poza zasięgiem polskiej drużyny. Głównym celem Biało-Czerwonych będzie z pewnością awans do finałowej serii, który uzyska osiem startujących drużyn.

Czytaj też:

Komarenko ostro zaatakował Maliszewską, Fajdek stanął w jej obronie. Młociarz nie miał litości