Relacja live z czwartego dnia olimpijskiego. Prześledź najważniejsze momenty

15:01 Klaudia Domaradzka zalicza czysty przejazd i obecnie plasuje się na 12. miejscu. Przed nami jeszcze jednak 20 zawodniczek. Występ Domaradzkiej zamyka Biało-Czerwone starty w 4. dniu igrzysk olimpijskich w Pekinie. 14:50 Przyglądamy się jeszcze saneczkarkom, gdzie niedługo Polka Klaudia Domaradzka wykona swój drugi ślizg. Po pierwszej próbie Biało-Czerwona zajmuje 25. miejsce.



14:26 Wspaniały skok 102.5 metra Kamila Stocha. DOdatkowa informacja jest taka, że reprezentacja Polski jednak zdołała przeskoczyć jeszcze Norwegię, która miała zdyskwalifikowaną jeszcze drugą zawodniczkę – Silje Opseth. 14:21 Pierwsza w zestawieniu Słowenia ma 115.5 punktu przewagi nad drugą Rosją po trzech grupach. Skaczący w ostatniej grupie Peter Prevc jedyne co musi zrobić, to wybić się z progu, a i to może nie być potrzebne. Deklasacja! 14:15 Kinga Rajda skacze 73.5 metra. Wiadomo już, że ostatniego miejsca w drugiej serii nie zajmiemy. Niestety nie mamy też szans na wyprzedzenie żadnej z drużyn powyżej. 14:13 Zawody na normalnej skoczni podczas igrzysk olimpijskich to wydarzenie bez precedensu, ponieważ Kanada i Rosja mają realne szanse na zdobycie medali imprezy czterolecia. 14:09 Anna Odine Stroem z Norwegii zdyskwalifikowana! To już czwarta damska dyskwalifikacja w tym konkursie. 14:05 Dawid Kubacki poprawia się względem poprzedniej próby. Brązowy medalista igrzysk olimpijskich skoczył 101 metrów. 13:57 Nicole Konderla w drugiej serii konkursowej skoczyła jeszcze gorzej niż w pierwszej. Polka uzyskała 72.5 metra.



13:40 Tymczasem wiadomo już, kiedy Dawid Kubacki odbierze medal:



13:37 Adam Bucholz ze Skijumping.pl donosi, że żadna z trzech dyskwalifikacji nie została odwołana. 13:35 Za kontrolę sprzętu pań odpowiada Agnieszka Baczkowska. Wyniki przedstawione przez organizatorów prezentują się następująco:

12:08 Miejsca Biało-Czerwonych w serii próbnej:

10. Dawid Kubacki

12. Kamil Stoch

32. Kinga Rajda

34. Nicole Konderla 12:07 Przypomnijmy, konkurs drużyn mieszanych rozpocznie się o godz. 12:45. 12:05 Koniec serii próbnej, w której najwyższą notę uzyskał Jewgienij Klimow. Rosjanin wyprzedził Stefana Krafta i Ryoyu Kobayashiego. 12:02 Polak ląduje bliżej od Rosjanina. 95 m przy wietrze w plecy i obecnie ósma lokata Polaka. 12:02 Czas na Kamila Stocha! 12:02 Rosjanie zapewne również włączą się do walki o medale. Jewgienij Klimow skoczył właśnie 100 metrów. 11:57 Ursa Bogataj potwierdziła wysoką dyspozycję. 102 m w wykonaniu Słowenki. 11:54 Kinga Rajda skoczyła 79 m. 11:51 Z panów w drugiej rundzie najlepiej spisał się Stefan Kraft, który osiągnął 99 metrów. 11:45 Poprawny skok brązowego medalisty olimpijskiego. Kubacki skacze 96 m. 11:44 Za chwilę swój treningowy skok odda Dawid Kubacki! 11:42 Po swoim skoku w serii próbnej Konderla zajmowała ósme miejsce. 11:36 Tymczasem podsumowanie rywalizacji łyżwiarek szybkich:



Kilka dni po zwolnieniu z izolacji Polki stanęły na olimpijskim starcie. Czerwonka i Czyszczoń już po finale na 1500 metrów 11:35 Nicole Konderla skoczyła 77,5 m. 11:30 Zaczynamy serię próbną! 11:25 Niebawem, bo o godz. 11:30, rozpocznie się seria próbna przed konkursem mikstów. Na starcie zobaczymy Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Kingę Rajdę i Nicole Konderlę. 11:23 Kilka zawodniczek wciąż jest na trasie. Monika Hojnisz-Staręga w najlepszym wypadku zajmie 19. pozycję. 11:22 Biathlon: Złoto dla Denise Herrmann, srebro dla Anais Chebalier-Bouchet, a brąz dla Marte Olsbu Roeiseland. 11:17 Kamila Żuk uzyskała czas 49:02.7 i jest 32. Kinga Zbylut i Anna Mąka wciąż na trasie. 11:15 Monika Hojnisz-Staręga pojawiła się na mecie z czasem 46:55.3. Polka zajmuje obecnie 17. miejsce. 11:10 Biathlon: Na mecie zameldowało się już ponad 40 zawodniczek. 11:03 Kinga Zbylut była bezbłędna na pierwszym strzelaniu. Na drugim zaliczyła jedno pudło. 11:02 Łyżwiarstwo szybkie: Tymczasem Natalia Czerwonka zajęła 19. miejsce w finale na 1500 metrów. Magdalena Czyszczoń uzyskała 30. czas. 10:59 Kamila Żuk bezbłędna w ostatnim strzelaniu. 10:55 Na prowadzeniu wciąż Herrmann. Póki co jeszcze żadna z Polek nie zameldowała się na mecie. 10:50 Hojnisz-Staręga po czterech strzelaniach zajmuje 10. miejsce. 10:49 Niestety, dwa pudła Polki. To praktycznie przekreśla jej szanse na medal. 10:49 Monika Hojnisz-Staręga zameldowała się właśnie na ostatnim strzelaniu. 10:48 Na mecie jest już Denise Herrmann, która objęła prowadzenie. 10:46 Anna Mąka zaczęła strzelanie od dwóch pudeł. To oznacza dwie minuty doliczone do czasu łącznego. 10:44 Na mecie zameldowała się właśnie pierwsza zawodniczka: Marte Olsbu Roeiseland. 10:43 Monika Hojnisz-Staręga jest obecnie 9. 10:42 Kamila Żuk po dwóch strzelaniach zajmuje 31. miejsce. 10:41 Przypomnijmy, po jednym nietrafionym strzale zawodniczka ma doliczaną minutę do czasu łącznego. 10:40 Żuk zaliczyła dwa pudła, Hojnisz-Staręga jedno. 10:38 Na trasie jest już trzecia Polka, Anna Mąka. 10:38 Biathlon: Obecnie na prowadzeniu Marte Olsbu Roeiseland. 10:31 Hojnisz-Staręga zajmuje obecnie piąte miejsce. 10:31 Drugie strzelanie rozpoczęła też Hojnisz-Staręga. Obie Polki bezbłędne! 10:30 Żuk jest już na strzelnicy. 10:27 Biathlon: Kamila Żuk wyruszyła na trasę. 10:22 Polka bezbłędna na pierwszym strzelaniu! 10:21 Za chwilę Monika Hojnisz-Staręga pojawi się na strzelnicy. 10:18 Polka na pierwszym pomiarze czasu traci siedem sekund do liderki. 10:15 Monika Hojnisz-Staręga jest już na trasie. Trzymamy kciuki za Polkę! 10:05 Biathlon: Na trasie jest już dziewięć zawodniczek rywalizujących w biegu indywidualnym na 15 km. Czekamy na start Polek: Moniki Hojnisz-Staręgi (nr 26), Kamili Żuk (nr 43), Anny Mąki (nr 69) i Kingi Zbylut (nr 88). 10:03 Natalia Czerwonka finiszowała z czasem 1:59.03 i zajmuje obecnie piąte miejsce. Prowadzi Evgeniia Lalenkova reprezentująca Rosyjski Komitet Olimpijski. 9:57 Tymczasem na starcie w wyścigu na 1500 metrów pojawiła się Natalia Czerwonka. Polka pojedzie w parze z Nikolą Zdrahalovą. 9:56 O godz. 10 rozpocznie się rywalizacja pań w biathlonowym biegu indywidualnym na 15 km. 9:45 Jak widać, Maryna Gąsienica-Daniel osiągnęła spory sukces:



9:38 Polka, która w ostatnim czasie przebywała w izolacji, uzyskała czas 2:05.64. Biorąc pod uwagę to, co działo się w ostatnich dniach, to przyzwoity wynik. 9:36 Belgijka finiszuje pierwsza, Czyszczoń ze sporą stratą. Zawodniczki plasują się teraz kolejno na trzecim i czwartym miejscu. 9:35 Polka jedzie w parze z Belgijką Sandrine Tas. 9:34 Przed nami start Magdaleny Czyszczoń! 9:27 Na starcie zobaczymy dwie Polki: Natalię Czerwonkę i Magdalenę Czyszczoń. 9:21 Już o godz. 9:30 rozpocznie się rywalizacja kobiet na 1500 metrów w łyżwiarstwie szybkim.



6:12 Przypominamy terminarz dzisiejszych startów Polaków:

6:00 Zapraszamy na relację na żywo z czwartego dnia Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Trzeci dzień zmagań olimpijskich dość nieoczekiwanie przyniósł nam pierwszą zdobycz medalową. Wprawdzie polscy szkoczkowie dobrze spisywali się podczas treningów i kwalifikacji, ale chyba nikt nie spodziewał się, że włączą się do walki o medale. Jeśli Biało-Czerwoni byli przez kogokolwiek wymieniani w gronie faworytów do miejsc na podium, to najczęściej w tym kontekście padały nazwiska Piotra Żyły i Kamila Stocha. Tymczasem brąz wywalczył Dawid Kubacki, co daje nadzieję na to, że podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie czekają nas jeszcze kolejne niespodzianki.

Pekin 2022. Dziś znowu startują Polacy

Polskich zawodników zobaczymy na starcie także w poniedziałek 7 lutego. Biało-Czerwoni zaprezentują się w kilku dyscyplinach, w tym w łyżwiarstwie szybkim, short tracku, saneczkarstwie i skokach narciarskich. W ostatnich z wymienionych konkurencji będziemy świadkami konkursu mikstów, czyli drużyn złożonych z dwóch skoczków i dwóch skoczkiń.

O medale w mikstach będzie niezwykle ciężko, ponieważ o ile podopieczni Michala Doleżala prezentują się w Zhangjiakou z bardzo dobrej strony, o tyle ich koleżanki po prostu zawodzą. Kinga Rajda i Nicole Konderla stanowią jedynie tło dla światowej czołówki, przez co przy nawet dobrych skokach naszych zawodników, podium wydaje się być poza zasięgiem polskiej drużyny. Głównym celem Biało-Czerwonych będzie z pewnością awans do finałowej serii, który uzyska osiem startujących drużyn.

