Kilka dni po zwolnieniu z izolacji Polki stanęły na olimpijskim starcie. Czerwonka i Czyszczoń już po finale na 1500 metrów

Natalia Czerwonka i Magdalena Czyszczoń zapewne nie tak wyobrażały sobie pierwszy start na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Polki krótko po przylocie do Chin otrzymały pozytywne wyniki testów na obecność koronawirusa i zostały skierowane na izolację. Tym samym Biało-Czerwone nie mogły trenować na torze, by optymalnie przygotować się do swoich startów. Kilka dni temu obie zostały zwolnione z izolacji, dzięki czemu mogły wziąć udział w poniedziałkowej rywalizacji na 1500 metrów.

Pekin 2022. Czerwonka i Czyszczoń poza czołówką

Jako pierwsza na starcie pokazała się Czyszczoń, która pojechała w drugiej parze z Sandrine Tas. Polka uzyskała czas 2:05.64 i ostatecznie zajęła ostatnie miejsce w stawce 30 zawodniczek. O wiele lepiej poszło Czerwonce startującej w ósmej parze. Srebrna medalistka z Soczi przekroczyła linię mety z czasem 1:59.03, wyprzedzając rywalizującą z nią Nikolę Zdrahalovą. Polka finalnie została sklasyfikowana na 19. pozycji.

Triumfowała Holenderka Ireen Wuest, która wyprzedziła Miho Takagi z Japonii oraz swoją rodaczkę, Antoinette de Jong. Złota medalistka uzyskała czas 1:53.28, który jest nowym rekordem olimpijskim.

Pekin 2022. Program rywalizacji w łyżwiarstwie szybkim

8 lutego (wtorek)

godz. 11:30 – 1500 metrów mężczyzn – finał

10 lutego (czwartek)

godz. 13:00 – 5000 metrów kobiet – finał

11 lutego (piątek)

godz. 9:00 – 10 000 metrów mężczyzn – finał

12 lutego (sobota)

godz. 9:00 – bieg drużynowy kobiet – ćwierćfinały

godz. 9:50 – 500 metrów mężczyzn – finał

13 lutego (niedziela)

godz. 14:00 – 500 metrów kobiet – finał

godz. 14:50 – bieg drużynowy mężczyzn – ćwierćfinały

15 lutego (wtorek)

godz. 7:30 – bieg drużynowy kobiet – finał

godz. 7:50 – bieg drużynowy mężczyzn – finał

17 lutego (czwartek)

godz. 9:30 – 1000 metrów kobiet – finał

18 lutego (piątek)

godz. 9:30 – 1000 metrów mężczyzn – finał

19 lutego (sobota)

godz. godz. 8:00 – mass start kobiet – półfinały

godz. godz. 8:30 – mass start mężczyzn – półfinały

godz. godz. 9:30 – mass start kobiet – finał

godz. 10:00 – mass start mężczyzn – finał

