Fenomenalny występ 15-latki na igrzyskach. Zrobiła to jako pierwsza zawodniczka w historii

Zawody drużynowe w łyżwiarstwie figurowym rozpoczęły się w piątek 4 lutego i trwały do poniedziałku. Na wyniki poszczególnych reprezentacji składały się programy krótkie oraz dowolne solistek i solistów, taniec rytmiczny i dowolny par tanecznych oraz program krótki i dowolny par sportowych.

Do startu zgłoszono dziesięć drużyn, z czego pięć najlepszych awansowało do drugiej części rywalizacji. Ostatecznie z 74 punktami na koncie triumfował Rosyjski Komitet Olimpijski, drugie miejsce zajęli Amerykanie (65 punktów), a trzecie Japończycy (63 punkty). Tuż za podium uplasowała się reprezentacja Kanady, która straciła 21 „oczek” do złotych medalistów olimpijskich. Piąte miejsce zajęli gospodarze, czyli Chińczycy.

Pekin 2022. Historyczny występ Kamiłi Walijewej

Zmagania drużyn zwieńczyła rywalizacja solistek, które zaprezentowały program dowolny. Tutaj bezkonkurencyjna okazała się Kamiła Walijewa, która otrzymała notę 178,92 pkt, znacznie wyprzedzając drugą Kaori Sakamoto (148,66).

Rosjanka pojechała do utworu „Bolero” Maurycego Ravela, a podczas występu wykonała poczwórnego salchowa. Tym samym 15-latka przeszła do historii igrzysk jako pierwsza zawodniczka prezentująca ten trudny element podczas zawodów olimpijskich. Walijewa potwierdziła zarazem, że będzie jedną z faworytek do złota w rywalizacji indywidualnej.

Solistki rywalizację o medale rozpoczną 15 lutego, kiedy to zaprezentują program krótki. Dwa dni później czekają nas z kolei programy dowolne. Przypomnijmy, Polskę w zawodach solistek będzie reprezentowała Jekaterina Kurakowa, która podczas ostatnich mistrzostw Europy zajęła piąte miejsce.

