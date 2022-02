Polska snowboardzistka kończy karierę. Chce skupić się na nauce

Dwa przejazdy w ramach igrzysk olimpijskich stanowią ostatni akord w profesjonalnej karierze snowboardowej naszej reprezentantki Weroniki Bieli-Nowaczyk. Biało-Czerwona nie spełniła swoich oczekiwań w kwestii osiągniętego wyniku i mimo zaledwie 30 lat na karku nie chce już kontynuować swojej zawodniczej przygody. Teraz chce skupić się na innym swoim zainteresowaniu – fizyce jonowej.

Weronika Biela-Nowaczyk nie jest zadowolona ze swojego występu

– Jestem trochę zawiedziona tym, że na eliminacjach zakończyłam udział w zawodach, bo liczyłam na finałową „16”. Zresztą nie pamiętam nawet drugiego przejazdu, bo tak byłam skoncentrowana. W pierwszym rozproszyła moją uwagę Kanadyjka, która omal we mnie nie wjechała — mówiła po swoim starcie Biela-Nowaczyk. Polka nie zdołała awansować do 1/8 finału i zmagania zakończyła na 22. miejscu.

W życiu Polki nadszedł czas na zmianę. – Nawet nie pojawię się już w Pucharze Świata. To był mój ostatni przejazd. To była trudna decyzja. Nie miałam wrażenia, że mam dość, ale chciałabym spróbować czegoś innego. Powoli kończę moją długą przygodę ze studiami. Postanowiłam zatem, że to dobry moment na rozstanie ze sportem – wyznała Weronika Biela-Nowaczyk. Biało-Czerwona obecnie kończy doktorat z fizyki i to jej chce się poświęcić w przyszłości. – Zajmuję się fizyką atomowa ciężkich jonów w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – powiedziała Polka.

W swoich badaniach używa „pułapki jonów z wiązką elektronową”. – To jest dość małe urządzenie, w którym buduję studio potencjału. Utrzymuję jony, a następnie strzelam do nich elektronami i oglądam, jakie w wyniku tych procesów powstaje światło. Cała moja praca doktorska będzie się opierała na analizie widma światła – tłumaczyła Biela-Nowaczyk.

